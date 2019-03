Dégradations du Fouquet's : 2 "Gilets jaunes" tourangeaux arrêtés

Ils ont été arrêté à leur domicile

Deux "Gilets jaunes" de Touraine ont été arrêtés jeudi matin à leur domicile près de Tours. Ils sont suspectés d'avoir participé aux dégradations du Fouquet's qui se sont déroulées pendant l'Acte XVIII du mouvement samedi dernier. Rappelons que la devanture du célèbre restaurant parisien avait été incendiée.

Ces deux "Gilets Jaunes", Ambre et Franck, faisaient partie des plus actifs en Touraine. Réputés plutôt calmes et modérateurs, leur interpellation choque de nombreux "Gilets jaunes" tourangeaux qui affichent depuis des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Les deux personnes, en couple, auraient été arrêtées à leur domicile jeudi matin par des policiers du 1er district de police judiciaire et ont été conduits dans un commissariat du 1er arrondissement parisien où ils sont placés en détention.

Du côté des proches des deux personnes, c'est l'incompréhension et la colère. "On veut couper les têtes du mouvement, mais ils ont pas compris qu'il n'y a pas de leader, cela ne va pas tuer le mouvement au contraire", nous dit ce matin un "GIlet jaune" tourangeau préférant garder l'anonymat.

"Ils n'ont rien saccagé" assure encore un proche d'Ambre. "Ils veulent la faire craquer" poursuit-il en mettant en parrallèle le fait que la jeune femme a déjà été interpellée puis relachée mercredi par la gendarmerie de Montlouis-sur-Loire pour avoir participé à la tentative de blocage du centre de stockage pétrolier de La Sotrapid situé à La Ville aux Dames.

Les deux "Gilets jaunes" n'avaient pas caché avoir participé à la manifestation parisienne, la jeune femme ayant même posté une photo sur Facebook avec un tabouret du restaurant, ramené en Touraine.

MG