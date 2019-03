Cubrik : un café-restaurant culturel totalement novateur à Tours

Il ouvre ses portes ce vendredi 22 mars.

C'est un nouveau lieu qui devrait rapidement trouver son public et devenir tendance. Le Cubrik ouvre ses portes ce vendredi Rue du Change. Adresse exacte : N°16, à la place du restaurant Le Barju que les propriétaires ont revendu.

Le Cubrik c'est un café-restaurant. A la barre on découvre quatre jeunes gens qui ne sont pas des inconnus à Tours : Sand, Marine, Sylvain et François qu’on a respectivement pu croiser au Winchester, au Court-Circuit, à l’Instant Ciné ou à la Maison des Jeux de Touraine. Deux femmes, deux hommes et une parfaite harmonie que l'on retrouve dès qu'on franchit la porte.

En un mois, les quatre associés ont complètement refait la déco de l'ancien restaurant avec l’aide de la société La Malfabrique, tout en gardant un certain côté chic (on adore le pilier en Lego !). On découvre à l'intérieur un espace cosy, avec de beaux fauteuils confortables, des tables plutôt classes, quelques plantes appelées à se multiplier, un mur pour les expos, bibliothèque, une ludothèque... Peut-être bientôt une terrasse dans une cour hyper charmante.

Car le Cubrik se veut plus qu'un simple lieu de consommation : il entend devenir un vrai lieu de vie culturel de la place tourangelle. L'idée c’est de proposer des concerts, des projections de court-métrages, des soirées jeux, des soirées à thème, pourquoi pas du stand-up... Une idée d'ouverture affirmée, couplée à celle de vouloir faire profiter du lieu aux initiatives locales. Les jeux de société sont déjà là, sur une grande étagère. Le jeudi et le vendredi un « sommelier du jeu » pourra en expliquer les règles à la clientèle.

Cette démarche créative on la retrouve également dans l'autre volet du projet : le café-restaurant. Côté bar, les bières artisanales tiennent bonne place, tout comme les vins bio. Il y a aussi du pastis et du gin de Loire. Une démarche de bien consommer que l'on retrouvera également dans les assiettes. En cuisine Marine souhaite proposer des recettes créatives, en grande majorité composées de produits locaux (du céleri, de la carotte, du fromage…).

Celle qui avait monté l’entreprise Les Gloutons sans Gluten en mode traiteur a donc trouvé une cuisine fixe. Au Cubrik elles seront deux pour s’occuper de la restauration du midi avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts (formule à 15€ et 20€). A part le pain, tout est sans gluten et il y aura au moins une proposition de menu 100% vegan chaque jour. Le soir, ce sera en mode planche apéro et l’équipe prévoit des brunchs certains dimanches.

Enfin petit plus : les après-midis, un espace gourmandises avec des pâtisseries de Marine seront disponibles. Bref, chaque heure de la journée a sa bonne raison de passer au Cubrik.