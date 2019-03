TOURS : Ce qui vous attend pour la Fête des Vins de Bourgueil 2019

C'est samedi 23 mars sur le Boulevard Heurteloup.

Les chalets du marché de Noël sont de retour Boulevard Heurteloup, pourtant il y a des fleurs de printemps dans les arbres. Que pasa ?

Réponse : ce week-end c'est la Fête des Vins de Bourgueil et même la 17ème Fête des Vins de Bourgueil !

La Fête des Vins de Bourgueil ? Une journée où les vignerons de l'ouest du département se rassemblent en centre-ville de Tours pour faire découvrir, déguster leur millésimes. Et les vendre.

D'ailleurs, si vous n'arrêtez pas d'entendre que les bouteilles estampillées 2018 s'annoncent comme les meilleures depuis le début du XXIème siècle, voire depuis bien plus longtemps encore mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le vérifier par vous-mêmes, considérez que c'est une occasion idéale (avec modération, cela va de soi).

Comment ça marche ?

1 - Tu achètes un verre de dégustation à 2€

2 - Tu remplis ton verre de dégustation en prenant bien le soin de discuter avec les profesisonnel(le)s de leur travail, leurs méthodes de fabrication, les spécificités de leurs vins

3 - Tu goûtes

4 - Tu poursuis ton chemin

Les stands seront ouverts de 10h à 19h (inauguration officielle à 10h30). Juste après, la cérémonie des Saint Vincent qui récompensent les meilleures cuvées de rosé, de rouge de printemps et de rouge de garde. Les trophées sont des œuvres originales en tuffeau et cep de vigne, réalisés par la sculptrice Valérie Herlin.

Autre chose : à 18h tirage au sort pour gagner des bouteilles de millésimes anciens, des magnums ou des verres. Pour manger : galette bourgueilloise mais aussi chocolats et macarons. Ah, et aussi du sorbet au bourgueil (ça tombe bien, il fera beau et très doux samedi, avec 19°).

Un stand est prévu pour les enfants.