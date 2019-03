StorieTouraine, 21/03/19 : deux corps carbonisés dans un bois d’Amboise, trains supprimés pour travaux ce week-end, le Tours FC défie le leader de National…

On vous donne aussi des nouvelles de Manu Payet.

La StorieTouraine c’est un condensé des infos de la journée en Indre-et-Loire, mis à jour selon les évolutions de l’actualité.

Une affaire macabre à Amboise…

Mercredi matin, une voiture en feu et deux corps carbonisés ont été découverts en forêt d’Amboise, dans le bois de la Moutonnerie. Il n’était même pas 8h30 du matin, c’est un chauffeur de car scolaire qui a signalé les faits. On ne sait pas encore qui sont les victimes, ni les raisons de leurs décès. Le Parisien évoque deux hommes. En tout cas une enquête a été ouverte par les gendarmes, épaulés par des policiers d’Orléans. Les deux corps ont été envoyés à l’institut médico-légal de Tours pour y être autopsiés. En attendant on ne sait si c’est un crime, un suicide, un accident, un crime puis un suicide… Toutes les pistes sont ouvertes. Le véhicule a été évacué des bois où une tâche de brûlé et de sang était seulement visible dans l’après-midi.

10h de garde à vue…

Les deux Gilets Jaunes interpellés mercredi matin après une action à La-Ville-aux-Dames ont été relâchés après 10h de garde à vue et devraient être poursuivis pour rébellion et entrave au droit du travail. Leurs soutiens sont restés devant la gendarmerie de Montlouis jusqu’à leur libération.

Des trains qui ne circulent pas…

Ce week-end c’est grands travaux à la SNCF, et qui dit gros chantiers di trains supprimés. Ce sont surtout les lignes au départ d’Orléans qui sont concernées mais aussi Paris-Orléans-Tours (pas de train de samedi 9h50 à dimanche 16h20 pour ces Intercités, donc seule solution pour aller en train à Paris : le TGV) mais aussi la liaison Tours-Nevers avec un dernier train au départ de Tours samedi à 9h10 puis rien jusqu’au dimanche 17h16. Dans l’autre sens dernière arrivée à Tours 12h11 samedi, premier train à arriver dimanche 17h52 (en provenance de Lyon). Infos en détail sur ter.sncf.com

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?

Le CSC La Passerelle de Montlouis-sur-Loire organise ce samedi un événement baptisé Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ? Accès gratuit de 14h à 18h à la MLC Georges Brassens. Tout l’après-midi, les 11-25 ans et leurs familles pourront rencontrer les professionnels et bénévoles pour s’informer et échanger autour des différentes possibilités qui s’offrent à eux durant les vacances d’été : trouver un job, partir en colo, découvrir l’ALSH, passer son BAFA ou son permis, vivre son premier festival de musique, s’engager bénévolement dans une association sportive ou encore, voyager en Europe… Les parents pourront participer à un temps de réflexion et d'échanges entre parents sur l’accompagnement de leur adolescent avec Valérie Verdier psychologue coordonnatrice à l'Espace Santé Jeunes à Tours.

Le défi du Tours FC…

Ce jeudi soir c’est déjà la 27ème journée du championnat de National. Tours – 14ème – se déplace chez le leader Rodez à 20h30, moins d’une semaine après sa victoire 1-0 contre Concarneau.

Manu Payet à Joué-lès-Tours…

L’humoriste vient d’annoncer une date à l’Espace Malraux pour le 12 décembre à 20h avec un spectacle baptisé Emmanuel. En gros, il va y raconter ses déboires. Les réservations sont ouvertes.

Une histoire d’amour bousculée…

C’est le thème du film Mon inconnue présentée en avant-première ce mercredi au CGR des Deux-Lions à Tours avec son réalisateur Hugo Gélin, l’acteur François Civil, Joséphine Papy et Benjamin Lavernhe. Un film qui mélange drame et comédie romantique quand l’auteur Raphaël se retrouve téléporté dans une vie où sa femme Olivia ne le reconnait plus du tout. Joséphine y joue une pianiste… qui a dû complètement apprendre à jouer de cet instrument pour le film, il est ainsi rare qu’elle soit remplacée par une doublure. Photo de Morgan Morvan :