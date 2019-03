Des nouvelles du futur bus-navette de Tours Nord

Le projet avance pour une mise en service en septembre.

Fin 2018, Tours Métropole a annoncé qu'elle renouvelait son contrat avec la société Keolis pour exploiter le réseau Fil Bleu. Parmi les critères de choix : le prix, mais aussi des propositions d'évolution du réseau. La question de création de bus de nuit est évoquée... mais aussi la création d'une navette sur Tours Nord, pour mieux desservir des quartiers où peu de bus se déplacent aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas vraiment de liaison directe et rapide entre le quartier de Ste Radegonde et le tram.

Lors du conseil municipal du 18 mars à Tours, l'adjoint au maire en charge des déplacements Yves Massot a présenté un projet de parcours de cette navette dont la mise en service est prévue en septembre. L'idée serait d'avoir deux bus qui relieraient la Place Choiseul à Maisons Blanches (St-Cyr-sur-Loire) via les quais de Loire (Paul Bert), Ste Radegonde, les Tourettes, Coty, la Tranchée, les hauts de St Cyr, la mairie de la ville puis Maisons Blanches sur les quais de Loire. Dans le sens Maisons Blanches / Choiseul, un bus reliera Ste Radegonde au tram en une dizaine de minutes.

Le trajet que nous diffusons est encore une ébauche, il doit être affiné selon les besoins réels des habitants du quartier. Il faut noter que cette ligne baptisée N remplacera le transport à la demande actuel Résago 1. Les bus - électriques - circuleront toutes les heures de 7h30 à 18h mais il n'y aura pas de service entre 12h et 14h. 16 départs seront proposés chaque jour du lundi au samedi, pas le dimanche. L'Ehpad Henri Dunant et l'Institut de Rééducation et d'Education pour la Communication, l'Ouie et la Vue seront sur le parcours.

Précisons enfin que cette ligne sera testée pendant un an pour en déterminer l'intérêt.