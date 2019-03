Escape game, classement comme monument historique et éclairage : la grande année 2019 de Marmoutier

La ville de Tours veut y accueillir un maximum de monde.

La lourde porte de la Rue Saint-Martin s’ouvre de plus en plus souvent… Au bas du quartier de Ste-Radegonde, c’est elle qui offre l’accès au site de l’abbaye de Marmoutier… Depuis plusieurs années, la ville de Tours y organise un spectacle chaque été, et ça marche : en 2018 il a fallu augmenter par deux fois la jauge pour accueillir une centaine de personnes par représentation, soit plus que ce qui avait été prévu. Des visites sont aussi organisées : pour les Journées du Patrimoine, puis un dimanche après-midi par mois à partir de mai. Vous pourrez ainsi déambuler sur le site parsemé de panneaux d’information… De quoi découvrir notamment le chantier de fouilles archéologiques.

En bord de Loire, Marmoutier c’est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville de Tours. Curieusement, il n’est pas encore classé monument historique. Ça ne saurait tarder : « tout est validé, on attend juste la signature du ministère de la culture » indique l’adjoint au maire chargé du patrimoine Jacques Chevtchenko. La fin d’un long processus car plusieurs partenaires ont dû être réunis pour monter le dossier (l’institution Marmoutier (le lycée), les religieuses…).

Symbolique, cette reconnaissance devrait néanmoins booster la fréquentation grâce à une série d’événements :

Un pique-nique familial et patrimonial début juillet avec animation pour enfants

Un concert « différent » pour la Fête de la Musique le 21 juin

La deuxième et dernière saison du spectacle Futuripark en août

Avant tout ça, l’hôtellerie de Marmoutier va ouvrir ses portes au public pour la première fois en avril avec un escape game, un jeu d’évasion. C’est la grande mode dans les monuments historiques (Amboise a le sien au château, Chinon aussi à la Forteresse). Là, il s’agira d’une aventure avec deux niveaux (pour les novices ou les joueurs plus expérimentés). Une histoire au Moyen Âge, sur fond de vol de manuscrit exceptionnel. Il suffira de s’inscrire pour y participer.

Bonne nouvelle pour les cyclistes : des stationnements vélo doivent être installés dans l’année devant l’entrée de Marmoutier, lors de la réfection de la Rue Saint-Martin. Et puis retenez qu’une nouvelle campagne de fouilles débutera en juillet. La ville espère aussi combler l’ancien site de fouilles à côté de l’hôtellerie pour le préserver (car il se dégrade) et créer une esplanade qui pourrait être utile lors de la présentation de spectacles. Néanmoins pas sûr que le chantier puisse avoir lieu avant l’été. Idem pour le projet d’éclairer le site : une étude est en cours pour qu’il soit illuminé toutes les nuits, afin qu’on puisse notamment le voir de l’autoroute.

Olivier Collet

Un concours photo pour enfants

Cette année encore, la ville de Tours va organiser un concours photo pour enfants autour du patrimoine. Les 8-15 ans pourront participer sur le thème « les animaux dans le patrimoine à Tours ». Il y a une catégorie pour les enfants des école, et une pour ceux qui sont au collège. A gagner : des stages photo et des places pour l’escape game de Marmoutier + son cliché exposé lors des Journées du Patrimoine.