StorieTouraine, 20/03/19 : gros trafic de drogue en procès à Tours, La Poste recrute dans le 37, des triplés à Bretonneau...

Et l’aventure télévisée d’une Tourangelle qui veut perdre son tatouage.

La StorieTouraine vous résume chaque jour l’essentiel des infos en Indre-et-Loire, avec des mises à jour en fonction des évolutions de l’actualité...

9 hommes devant le tribunal de Tours...

C’est un procès de deux jours qui a débuté ce mercredi matin à Tours : 9 hommes de 23 à 42 ans sont jugés pour un trafic de drogue organisé pendant 4 ans sur le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours, entre 2012 et 2016. Interpellés en 2016, ils avaient été arrêtés avec 3,7kg de résine de cannabis, 1,5kg d’herbe et 170 000e en liquide. Ils encourent jusqu’à 5 ans de prison sachant que leur procès a été plusieurs fois reporté ces derniers mois en raison des grèves d’avocats. Tous les suspects comparaissent libres.

La Poste embauche en Indre-et-Loire...

Après le recrutement de 43 facteurs en CDI en 2018, La Poste compte en embaucher 40 de plus cette année. Un appel à recrutements vient d’être lancé. Voici les détails : « Les nouveaux facteurs bénéficieront d’une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, au management de la santé et à la sécurité au travail. Recrutés à un niveau débutant, ils pourront suivre un parcours professionnel évolutif au sein des métiers du courrier ou au sein des autres métiers de La Poste. » Pour postuler, un site : laposterecrute.fr

Des triplés au CHU de Tours...

Nos confrères de France Bleu rapportent la naissance de triplés au CHU de Tours le 14 mars. Une première depuis un an et demi. Les trois nouveaux nés pesaient moins de 2kg, ils sont en bonne santé mais resteront hospitalisés quelques semaines avant de rentrer chez eux.

Adieu le tatouage...

Ce jeudi une Tourangelle passera dans l’émission Tattoo Cover de TFX (groupe TF1). Sandi de Montlouis-sur-Loire y fera recouvrir un ancien tatouage qu’elle n’aime plus par un nouveau. La jeune femme de 27 ans avait fait son tatouage à 15 ans en bas du ventre, un coeur avec des ailes et une auréole. A voir à 21h.

Exposition à Tours...

La galerie Exuo (tout près de la Place Velpeau) participe à la 2ème édition du Parcours Prétexte à partir de ce vendredi 22 mars. Un lancement est aussi prévu ce jeudi 21 à la Chapelle St Libert entre tous les lieux participant à l’événement. Ensuite pour le week-end la galerie présentera un solo show de Diego Movilla, Paysages dégommés, exposition qui se prolongera jusqu'au 28 avril les samedis 15h-19h et les dimanches 10h30-13h30 (avec une fermeture pendant les vacances scolaires les 13-14 et 20-21 avril)..