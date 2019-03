[#MIAM] Le hot dog de compétition du food truck de l’hôpital de Tours

A Bretonneau ou à Trousseau.

On était déjà passé devant plusieurs fois avant ou après une interview à l’hôpital… Mais jamais au bon moment. Parce qu’il y avait la queue, parce qu’on était pressé, parce qu’on avait déjà un dej’ ailleurs ou un reste de pâtes dans le frigo.

Cette fois, c’est la bonne.

On va enfin savoir si ce qu’on peut manger dans ce food truck rétro vaut le détour…

Du lundi au jeudi, Picnicric s’installe devant l’entrée principale de l’hôpital Bretonneau à Tours, et il fait pareil le vendredi devant Trousseau à Chambray. A la carte : hot dog ou burgers. Une première promesse : « food truck vintage », une seconde : « cuisine américaine / latino-américaine », et une troisième : « produits locaux de saison. »

On commence à discuter avec le patron, fort dynamique, sympathique et rigolo. Il confirme : le pain ? Local. Les saucisses ? Locales. Les frites ? En provenance directe d’une ferme tourangelle. Bon, pas les sauces.

Allons-y pour un hot dog, mais la grosse version, celle avec des saucisses. A peine quelques minutes et le voilà tout chaud avec ketchup et moutarde, des oignons… et surtout ce petit chutney poivrons-raisin sucré-salé qui twiste joliment l’ensemble (autre option : tomate-raisin, on adore également l’idée).

Maintenant parlons des frites. On les aime un peu plus dorées et croustillantes mais elles sont super goûteuses, du coup leur côté fondant n’est pas un gros problème. On avait demandé du rab’, on ne regrette pas.

Pour compléter, on a pris le crumble aux pommes en dessert… Pas trop sucré, gourmand, fondant. L’ensemble nous a coûté 13€ pour un repas vraiment copieux, le sourire du patron en prime. Disons-le comme on le pense : on recommande.

