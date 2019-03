En 2018, quels résultats pour les lycées d’Indre-et-Loire ?

Quel taux de réussite au bac ? Combien de mentions ? On vous dit tout !

Chaque année, le ministère de l’éducation publie les indicateurs de résultats des lycées. Il se refuse à faire tout classement mais dévoile un certain nombre de données qui permettent aux familles de se faire une idée de la qualité de l’enseignement dans les établissements. Plusieurs critères sont pris en compte :

Le taux de réussite au bac, soit le nombre d’élèves de Terminale qui obtiennent leur diplôme

Le taux de mention, soit le pourcentage d’élèves ayant obtenu au moins 12 de moyenne

Le taux d’accompagnement de la 2 nde au bac, soit le nombre d’élèves diplômés dans un établissement et qui y ont fait toutes leurs années lycée, même s’ils ont redoublé

La valeur ajoutée d'un lycée, soit le ratio entre les résultats réels d'un établissement et ce que le ministère attend de lui. Plus le chiffre est positif, mieux c'est

Maintenant que vous avez bien tout ça en tête, détaillons…

En ce qui concerne le taux de réussite au bac général, qu’il soit public ou privé, aucun établissement n’affiche un chiffre inférieur à 89%. A Tours, Notre-Dame-La-Riche (privé) et Ste-Ursule (privé) ont respectivement 98% et 97% d’admis, 96% pour Descartes à Tours dans le public, 93% pour Thérèse Planiol à Loches et 94% pour Vaucanson à Tours. Léonard de Vinci à Amboise et Paul-Louis Courier affichent 89% de réussite mais ces deux établissements accompagnent bien leurs élèves : 83% des 2nde vont jusqu’au bac à Courier, 80% au lycée d’Amboise. Pour ce critère, les chiffres les plus élevés sont observés à Loches et Grandmont (85%), aucun lycée public n’est en dessous de 71%.

A savoir : parmi les élèves non accompagnés de la 2nde au bac il y a ceux qui ont déménagé pendant leur cursus ou qui ont opté pour une option absente dans leur établissement d’origine. Dans le privé les chiffres sont très disparates : pour St Denis, seuls 39% des élèves ayant eu le bac étaient déjà là en 2nde, 60% pour Notre-Dame-La-Riche, 82% pour Saint-Marguerite à Chambray.

Un mot sur les mentions : 63% des élèves de Vaucanson en ont décroché une en 2018, 58% pour Balzac à Tours, 57% pour Rabelais à Chinon, 53% pour Jean Monnet à Joué-lès-Tours, 45% à Choiseul (bien en deçà du seuil espéré par le ministère). Dans le privé, 83% de mentions à Ste-Ursule, 38% à Sainte-Marguerite, 51% au Grand Saint Grégoire, 29% pour Saint Denis.

Lycée Jean Monnet à Joué

Quant aux lycées professionnels, 100% de réussite au bac pour le lycée esthétique de Touraine de Tours (privé), 94% pour Saint-Gatien à Joué, 92% pour Becquerel à Tours, 92% pour Jean Chaptal à Amboise, 80% pour Albert Bayet à Tours. A Joué-lès-Tours, carton pour D’Arsonval avec 65% des 81 élèves présentés au bac l’an dernier qui décrochent leur mention, 54% pour Victor Laloux à Tours, 75% pour la section professionnelle de Ste-Ursule (privé).

Dans ce domaine, les établissements qui accompagnent le mieux leurs élèves de leur entrée à l'examen sont Becquerel (82% qui font toute leur scolarité sur place), Jean Chaptal (84%), et Laloux (81%), tous trois très au-dessus des attentes du ministère en la matière. En revanche Beauregard peine à Château-Renault avec un taux d’accompagnement de 50%, bien en-dessous des espérances. Dans le privé les chiffres sont compris entre 60 et 75%.

Toutes les données sont disponibles sur le site du ministère de l’éducation.