2000 personnes à Tours pour la manifestation du 19 mars

Le cortège est actuellement en train de défiler dans le centre-ville

Environ 2000 personnes (selon la police) ont répondu à l'appel des syndicats pour la manifestation du 19 mars à Tours. Cette manifestation s'inscrit dans une journée nationale de grève interprofessionnelle à laquelle s'inscrivent La CGT, FO, FSU et Solidaires. Les syndicats veulent notamment se faire entendre et faire parler de leurs revendications notamment sur le pouvoir d'achat.

A Tours, le cortège s'est élancé de la place Anatole France vers 14h30 en direction des Tanneurs, des Halles, de la place Jean Jaurès et de la gare. Un cortège où on retrouvait en tête la CGT qui manifestait notamment pour une revalorisation du SMIC à 1800 euros. Un peu plus loin FO et Solidaires formaient deux contingents nombreux. Le personnel du CHU de Tours, actuellement mobilisé pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail était également bien visible.

Les écoles de la ville de Tours ont été par ailleurs bien impactées par cette journée de grève puisque sur les 58 sur la commune, 37 étaient perturbées.

Le défilé s'est dispersé vers 16h30 à la gare.

