StorieTouraine, 19/03/19 : l’ambulance volée retrouvée carbonisée, rassemblement contre la violence à la Rabière, Wounembaina prolonge au TVB…

On évoque aussi les petits arrangements politiques pour la mairie de Tours…

La StorieTouraine c’est un condensé des informations de la journée sur une seule page, mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi…

Le bilan des manifestations...

Selon la police tourangelle, 55 personnes ont été placées en garde à vue lors des différentes manifestations de Gilets Jaunes à Tours depuis le 17 novembre. On compte 35 majeurs et 20 mineurs, tous convoqués devant la justice. A chaque fois pour des dégradations ou des violences sur les forces de l'ordre. 3 dossiers ont également été transmis à la police des polices (IGPN) dont un suite à la manifestation du 1er décembre, quand un homme a eu la main arrachée Place Jean Jaurès.

A noter que des investigations restent en cours pour arrêter d'autres personnes, 16 identifications auraient été réalisées. Rappelons également que l'un de nos photographes a été agressé lors d'un rassemblement, et son matériel en partie cassé, sans qu'aucun suspect n'ait été arrêté à ce jour.

La fin de l’histoire…

Etonnante affaire que cette ambulance volée par un homme souffrant de troubles psychiatriques dimanche… Il s’en est emparé au CHU de Tours avant de rejoindre le Lochois. Il s’est présenté en fin de journée à l’hôpital de Loches, et se trouvait incapable de dire où se situait le véhicule, évoquant juste sa présence dans un chemin boueux. Les gendarmes avaient lancé un appel à témoins et mobilisé de gros moyens pour retrouver la trace de l’ambulance, un hélicoptère a notamment survolé la région. Finalement l’engin a été découvert ce mardi à Descartes… complètement carbonisé. Une enquête est ouverte tandis que le patient est de retour à Trousseau pour des soins. (Photo : gendarmerie d'Indre-et-Loire).

Un incendie qui se termine juste par des dégâts matériels…

Lundi vers 19h un incendie s’est déclaré à Cléré-les-Pins, dans un garage. L’habitante de la maison a dû être évacuée, il s’agit d’une femme de 93 ans. Elle n’a pas été blessée mais le véhicule présent dans le garage a lui été détruit. La toiture a également été légèrement endommagée.

Rassemblement contre la violence à Joué-lès-Tours…

Ce mercredi, un collectif d’habitants récemment créé à la Rabière appelle à un rassemblement contre la violence dans le quartier. Cette manifestation statique aura lieu de 14h à 16h devant la mairie de Joué-lès-Tours. Elle fait suite au récent enchaînement de faits divers : 70 voitures brûlées dans la ville pendant les deux derniers mois de l’année 2019 avec un couvre-feu au moment des fêtes de fin d’année puis encore d’autres incendies ces dernières semaines.

Les élections municipales en coulisses…

Petits arrangements en ce moment pour savoir s’il y aura une liste du parti présidentiel LREM aux élections municipales de 2020 à Tours. Le maire actuel Christophe Bouchet manœuvre pour éviter ça, notamment grâce à ses affinités avec le 1er ministre Edouard Philippe. Pour comprendre la situation, lisez notre article sur 37 degrés.

Le collège Jules Ferry garde sa classe pour élèves étrangers…

Après mobilisation, la classe dédiée aux enfants étrangers non scolarisés auparavant est maintenue au collège Jules Ferry de Tours. Selon la NR la confirmation a été donnée ce mardi matin. Une autre classe va ouvrir à Chinon à la rentrée, en remplacement de celle du collège Philippe de Commynes qui avait été instaurée en 2018.

Une confirmation au TVB…

Homme fort du champion de France de volley, le Tourangeau Nathan Wounembaina vient de prolonger son contrat d’un an à Grenon. Cela fait déjà deux ans qu’il est ici et il souhaite donc y rester malgré d’autres propositions. Rappelons que Tours vient de remporter la Coupe de France et que le club est en tête du championnat de Ligue A.

Interview…

Magyd Cherfi vient à Notre-Dame-d’Oé en fin de semaine et vous pouvez lire son interview sur 37 degrés.