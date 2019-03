Ce match capital qui attend les Apaches de Tours

Dès samedi à la Rotonde.

Samedi 16 mars, les Apaches de Tours étaient à Reims pour jouer le premier match des quarts de finale de National 1. Après une saison régulière plus que réussie, les compteurs étaient remis à zéro.



Menés rapidement 1-0 puis 2-0 les Apaches de Tours étaient mal embarqués en Champagne et ont eu du mal à rentrer dans la partie. Finalement le 1er but de Paul Fayault, régional de l'étape, réveilla les troupes juste avant la mi-temps (2-1). En seconde période les Apaches recollèrent au score de nouveau grâce à Paul Fayault (2-2) puis 3-2 toujours grâce au même joueur.

Derrière, les Rémois marquèrent sur une supériorité numérique (3-3). Buteur puis passeur, Fayault offrit un bon palet à Benjamin Bireloze qui donna l'avantage aux rouges et noirs (4-3). Mais à domicile, les Rapaces ont poussé dans les dernières minutes et une nouvelle supériorité numérique leur permettait d'égaliser (4-4).



Ce résultat à l'extérieur oblige les Apacher à gagner au match retour pour passer en demi-finale. Suite des hostilités ce samedi 23 mars au Gymnase de la Rotonde (Entrée Gratuite)

Article transmis par le club, photo prise par Ludovic Macia.