Les subventions votées au conseil municipal de Tours le 19 mars 2019

Plus de 2 millions d’euros.

C’est un rituel des conseils municipaux : des votes de subventions pour soutenir des associations, ou des clubs sportifs. Santé, sport, social... Voici la liste des sommes attribuées ce lundi 18 mars 2019 lors de la réunion des élus tourangeaux. Au total 2 043 000€. Rappelons qu'au total plus de 18 millions de subventions sont prévus en 2019 à Tours.



1 000€ pour le Comité de Quartier Lakanal-Strasbourg

1 000€ pour le Comité des Fêtes de la Ville de Tours

400€ pour la Confrérie des Talmeliers de Saint-Martin de Tours

300€ pour la Confrérie Gastronomique du Val de Loire « Ordre du Poëlon »

400€ pour les Meilleurs Ouvriers de France

17 000€ pour le Syndicat des Commerçants des Marchés de France en Touraine

22 000€ pour l’Union Commercial et Artisanale de Tours

4 000€ pour l’Union Commerciale des Halles

2 500€ pour l’Association de Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

2 500€ à la SEPANT

2 500€ à l’AFM Téléthon

1 000€ à l’ARAPI (recherche sur l’autisme)

1 000€ à la bibliothèque sonore de Tours

500€ à la Compagnie Ophélie

1 000€ à GEM37 à Tours Nord

1 000€ à GEM37 à Tours Centre

1 000€ à Loisirs et Handicap Touraine

1 000€ pour l’association Louis Pergaud

1 000€ pour Omnivion Arts d’Être Corps

7 000€ pour Paralysés de France 37

2 000€ pour l’atelier de Mireille du Patornage Laïque La Fuye

1 000€ pour Touraine Handisport

1 300€ pour les Amis et Familles des Malades Mentaux

3 000€ pour l’association Valentin Haüy

800€ pour Ancovart

3 000€ pour l’Association Régionale de Rencontre avec le Patrimoine Religieux

3 000€ pour la Société Archéologique de Touraine

2 000€ pour Tours Cité de la Soie

14 000€ pour l’Université de Tours

3 000€ pour l’Amicale Sportive du Personnel Municipal

532 571€ pour le Comité des Oeuvres Sociales du Personnel Territorial

20 000€ pour CISPEO Petite Enfance

52 000€ pour Boutavant

7 500€ pour l’Institut Européen d’Histoire et Cultures de l’Alimentation

4 000e pour Musique et Cordes Pincées

1 000€ pour la Nuit des Maths

5 000€ pour Le Petit Monde (Tours sur Plage)

500€ pour l’Alliance Française

400€ pour Amitié Touraine Hongrie

1 000€ pour Autour(s) du Journalisme

500€ pour Aux Quatre Vents

7 500€ pour le Centre Franco-Allemand de Touraine

200€ pour France Portugal

400€ pour Gospel Aujourd’hui

500€ pour la Ligue de l’Enseignement

2 000€ pour Linguafest 37

3 000€ pour la Maison de l’Europe

500€ pour l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours

800€ pour Touraine Madagascar

800€ pour Touraine Québec Francophonie

500€ pour Touraine Vietnam

2 000€ pour Aides

700€ pour Air Centre-Val de Loire (lutte contre les insuffisances respiratoires)

500€ pour Ass Pro Santé Promotion Santé

1 000€ pour Blouses Notes

600€ pour Blouses Roses

2 500€ pour le Centre de Soins Raspail

2 000€ pour l’Espace du Diabète et de l’Obésité

500€ pour France AVC 37

500€ pour le Groupe des Aphasiques de Touraine

200€ pour Jusqu’à la Mort Accompagne la Vie

1 000€ pour le Rire Médecin

2 500€ pour la Maison du Service à la Personne

1 500€ pour le Planning Familial

1 200€ pour Ob’In Tours

600€ pour Partage Espoir

2 500€ pour Poids Forme Bien-être

500€ pour Présence ASP 37

500€ pour Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers

4 000€ pour le Collectif Cycliste 37

70 000€ pour les Usagers des Centres Sociaux Giraudeau et Maryse Bastié

1 300€ pour l’Aide Familiale Populaire

1 000€ pour le CIDFF37

300€ pour Enfance et Famille d’Adoption

800€ pour la Fédération du Logement d’Indre-et-Loire

8 385€ pour la Maison de la Solidarité de Tours Nord

4 000€ pour Touraine Inter Âges Université

2 850€ pour l’Ardente de Tours

1 350€ pour l’ASPO Cyclisme

500€ pour l’ASPO Karaté Tours

500€ pour l’ASPO Tennis

1 900€ pour l’ASPO Tours Football

8 200€ pour l’ASPTT de Tours

10 000€ pour l’Association Sportive Tours Sud

15 750€ pour l’Association de Tennis du Grand Tours (dont 3 750€ d’aide exceptionnelle)

10 551€ pour l’Athletic 3 Tours (7 000€ pour le haut niveau, le reste en aide exceptionnelle)

11 500€ pour Aviron Tours Métropole

1 900€ pour Ball-Trap Club des Bruyères de Tours

14 250€ pour BMX 37 Evénement

9 500€ pour le Boxing Club Tours Nord

8 250€ pour le Canoë Kayak Club de Tours

6 000€ pour l’organisation des championnats de France par la même association (14-15 octobre)

10 500€ pour le Centre Culturel Sportif Portugais de Tours

11 600€ pour le Cercle de Voile de Touraine

44 000€ pour l’éducation sportive du CEST

13 300€ pour le club multi-patinage de Tours

500€ pour le challenge des Turons de la même association

14 000€ pour Les Apaches (roller-hockey) dont 3 000€ d’aide exceptionnelle

14 000€ pour le Comité Départemental de Triathlon 37 qui prépare le Tours’N’Man

20 000€ pour l’organisation des 20km de Tours

400€ pour la Damier Tourangeau

7 000€ pour l’échiquier tourangeau

8 600€ pour la Boxing Academy de Tours

3 000€ pour les Enfants de Neptune Tours

6 000€ pour l’Escalade Club de Tours

8 800€ pour l’Espor Sportif du Beffroi

1 500€ pour l’Etoile Sportive de la Bergeonnerie

15 300€ pour le foot à St Symphorien

11 800€ pour Free Run

14 250€ pour organiser le tournoi de rugby à 7 Howard Hinton

650€ pour les Foulées de l’IAE

1 000€ pour les Foulées de l’Arche de Jogg in Tours

16 000€ pour le Judo Club de Touraine

15 600€ pour la Natation Artistique de Tours

1 900€ pour l’Olympic Club de Tours

10 800€ pour le Patronage Laïque Beaujardin Raspail

13 700€ pour le Patronage Laïque Paul Bert

500€ pour les Pionniers de Touraine

24 750€ pour le PLL Tours Basket

36 000€ pour la 4S (tennis de table)

69 000€ pour les Remparts de Tours

2 850€ pour les Nordiks de Touraine (roller club)

8 000€ pour Saint-Symphorien Gymnastique

15 500€ pour les Salles d’Armes Tourangelles (dont une aide à la sécurité des pratiques)

2 200€ pour le Sauvetage Nautique de Tours

22 500€ pour le Tennos Club de Tours

133 000€ pour le Tours FC Association + 1 900€ pour le challenge Besnier

26 100€ pour le Touraine Basket Club

17 000€ pour Touraine Evénement Sports

5 500€ pour Touraine Handisport

4 800€ pour Touraine Plongée

4 500€ pour Touraine Surf Voile

7 000€ pour Tours Gymnastique Club

9 000€ pour Tours Handball 37

8 000€ pour Tours Hockey Club

500€ pour Tours Kin-Ball Club

12 000€ pour Tours Nage avec Palmes

2 000€ pour Tours Paddling Club

183 250€ pour le Tours Volley Ball

500€ pour l’Union Cyclotouriste de Touraine

3 000€ pour l’Union Judo Touraine Métropole

51 000€ pour l’Union Tours Basket Métropole

73 300€ pour l’US Tours Rugby

4 500€ pour l’animation des écoles de l’USEP37

5 700€ pour l’UST Haltérophilie

7 000€ pour le Véloce Club de Tours