Monconseil : la crèche reprise par l'association Cispeo

Avec 30 places plus 5 pour des enfants handicapés

Le mois dernier, le transfert du personnel municipal de la crèche de Monconseil vers la crèche Leccia à la rentrée prochaine avait inquiété les parents de Tours Nord. Pour éteindre la polémique, le maire de Tours avait alors indiqué que les 30 places de la crèche Monconseil seraient maintenues sous un format associatif.

Ce lundi soir en Conseil Municipal, le nom de l'association qui reprendra la crèche a été dévoilé. Il s'agira de Cispéo, une structure déjà présente dans l'agglomération puisqu'elle gère des structures comme des multi-accueils quartier Giraudeau, Rabelais, Tours Nord ou Saint-Pierre-des-Corps.

Le plus du projet, c'est non seulement le maintien des 30 places présentes à Monconseil, "dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs que pour les crèches municipales" a indiqué l'adjointe à la petite enfance Cécile Chevillard, mais aussi l'ouverture de 5 places supplémentaires pour des enfants en situation de handicap, grâce à un partenariat avec l'association Les Elfes qui mettra à disposition deux éducateurs spécialisés.

En absolu ces places viennent s'ajouter donc à celles déjà présentes dans la ville. "On maintient 725 places en crèche municipale et on en ouvre 30 de plus" s'est félicité Christophe Bouchet. Dans les rangs de l'opposition, Xavier Dateu a pointé le fait que "ce n'est pas la même chose".

"Sur Tours Nord, pour 40 000 habitants, on reste à 20 places municipales". Insuffisant pour Xavier Dateu : "Ce n'est pas une bonne signature politique de remplacer les crèches municipales par des structures déléguées associatives ou privées."



"A Tours, nous avons un taux d'une place de crèche pour 115 habitants, dont 62.9% en places municipales, ce qui nous place en bonne position par rapport aux villes similaires" a répondu Christophe Bouchet qui a profité de l'occasion pour annoncer également l'ouverture en septembre prochain d'une crèche privée de 30 places à Tours Nord, au forum Méliès.