StorieTouraine, 18/03/19 : feux au Sanitas et à Azay-le-Rideau, manifestation de policiers à Tours, le Tours FC quitte la Coupe Gambardella…

Et on évoque la disparition étrange d'une ambulance...

La StorieTouraine c’est un résumé de l’info de la journée pour ne rien rater de ce qu’il se passe en Indre-et-Loire, en un seul clic.

Une ambulance portée disparue...

Les gendarmes lochois lancent un appel à témoins pour retrouver une ambulance volée par un patient alors qu'il y était monté pour rentrer chez lui après une hospitalisation au CHU de Tours. Il a manifestement abandonné le véhicule quelque part car c'est à pied qu'il s'est présenté aux urgences de Loches ce dimanche 17 mars au soir. Souffrant de problèmes psychologiques, il a de nouveau été hospitalisé et n'a pas encore pu être interrogé pour savoir où était le véhicule, d'où la requête des militaires. Appelez le 17 si vous voyez cette ambulance toute seule quelque part...

Un incendie dans un immeuble à Tours…

C’était ce lundi matin vers 9h dans le quartier du Sanitas, Allée de Moncontour. Dans un appartement squatté du 8ème étage, d’après les secours qui ont sorti la grande échelle pour éteindre les flammes. L’incendie serait partie de détritus.

…Et un autre à Azay-le-Rideau.

Un peu plus tôt, vers 7h40, un radiateur électrique s’est enflammé dans une cage d’escalier. Quatre personnes ont été évacuées. Une victime ayant inhalé des fumées a été transportée à l’hôpital. L’escalier en question desservait deux appartements. (Photo : Jean-Michel Menard, SDIS37).

Deux jeunes interpellés à Château-Renault…

Des ados de 14 et 15 ans sont accusés de vols et de dégradations de voitures à Château-Renault. Ils ont été interpellés par les gendarmes ce dimanche vers 3h du matin, et en flagrant délit selon les militaires qui ont été prévenus peu de temps avant. Les jeunes avaient en main tournevis et pied de biche. Ils ont été placés en garde à vue puis relâchés avec convocation au tribunal pour enfants à Tours.

Condamnations après une séquestration...

Ce lundi le tribunal de Tours jugeait une femme et trois hommes pour une affaire de séquestration dans la nuit du 22 au 23 décembre à Noyant-de-Touraine, et Saint-Epain sur fond de trafic de drogue. L'occupant d'un appartement avait été menacé avec un pistolet puis roué de coups dans un champ. Sa compagne avait aussi été menacée. A l'issue du procès, selon la NR, le procureur a réclamé entre 3 et 8 ans de prison.

Les policiers (encore) dans la rue…

Plusieurs manifestations de forces de l’ordre ont eu lieu fin 2018 pour dénoncer les cadences infernales liées aux manifestations de Gilets Jaunes. Le syndicat Alliance d’Indre-et-Loire appelle de nouveau à un rassemblement ce mercredi 20 mars à midi devant le commissariat de la Rue Marceau. Son secrétaire David Goubeau réagit après les événements de l’Acte 18 des Gilets Jaunes où le secteur des Champs-Elysées de Paris a été victime de nombreuses dégradations et où des agressions ont été commises contre les forces de l’ordre. Dans un communiqué le syndicat dénonce des mobilisations le week-end pas toujours récupérées. « Ils font face, jusqu’à quand ? » s’interroge-t-il évoquant le nombre conséquent de suicides ces derniers mois dans les rangs de la police (19 depuis janvier).

A noter qu’à Tours, les manifestations sont beaucoup plus calmes depuis déjà plusieurs semaines hormis quelques incidents et interpellations.

Nouveau nom pour toujours plus d’actions…

Ne l’appelez plus Centre LGBT de Touraine… L’association qui défend les droits des personnes gay, bi, lesbiennes, trans, queer ou intersexe rajoute un I à son sigle, justement pour prendre en compte les personnes intersexe. L’annonce a été faite ce week-end lors de son assemblée générale. Rappelons qu’elle est basée quartier Velpeau où elle organise régulièrement des permanences d’écoute. Voici notre reportage sur le sujet publié sur 37 degrés l’an dernier.

La Touraine chez le 1er ministre…

Récemment labellisé « Territoire d'industrie », le Grand Est Touraine (Bléré, Château-Renault, Amboise, Montlouis) est invité à présenter ses projets et des objets témoins de son activité industrielle à l'Hôtel Matignon le jeudi 21 mars. La délégation représentant les élus et les industriels du territoire sera accompagnée apar une classe d'élèves de 3e et des professeurs du collège André Bauchant de Château-Renault.

L’échec des jeunes footballeurs…

Les moins de 19 ans du Tours FC ne rééditeront pas leur exploit de l’an dernier lorsqu’ils avaient réussi à se hisser en finale de la Coupe Gambardella… Les pensionnaires du centre de formation ont été éliminés dès les quarts de finale cette saison, suite à une défaite 2-0 à Toulouse.