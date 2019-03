Le quartier Monconseil prend vie et renforce son côté écolo

Grâce à son association de quartier.

Fin de journée, Place Pierre Gandet : quelques enfants qui jouent, des bus qui passent. La grande surface longtemps promise au quartier Monconseil n’est toujours pas ouverte mais une boîte à livres vient d’être installée en lisière du parc pour échanger des bouquins. Le quartier de Tours Nord n’a toujours pas son visage définitif, mais l’association de quartier créée en 2018 motive ses troupes et organise sa première grande fête dimanche 24 mars sur la place où l’on retrouve son bureau :

Dominique, Emilie, Nicolas, Sarah : le bureau de l’association de quartier de Monconseil.

C’est tout frais : la mairie de Tours vient de reconnaître la structure comme un comité de quartier à part entière. Elle compte une quarantaine de membres, 6-7 actifs : « notre objectif c’est d’organiser un événement tous les 2-3 mois. Nous avons fait la fête des voisins ou une cérémonie de bienvenue aux nouveaux arrivants avec à chaque fois entre 40 et 60 personnes. On réussit à se faire connaître dans ce quartier très fermé avec beaucoup d’immeubles : les gens que j’interpelle ont souvent déjà entendu parler de nous » dit Sarah Boulland.

En contact avec les associations des quartiers voisins comme les Douets ou Ste Radegonde, l’association de Monconseil prépare une « Fête du Gratuit » dans le quartier des Justices le 25 mai et monte un projet de tombola intergénérationnelle avec la résidence sénior.

Et puis il y a cette fameuse fête de quartier, sans doute l’événement le plus écolo organisé depuis la sortie de terre de cette partie de la ville décrite présentée comme écologique.

Hormis la buvette, tout sera gratuit.

Parmi les exposants : l’association Zéro Déchet Touraine, le Collectif Cycliste 37, la Disco Soupe (qui fait des soupes avec des légumes invendus et va trimballer sa marmite dans le tram), le lycée agricole de Fondettes (pour un atelier de troc de plantes), La Ressourcerie La Charpentière (située quartier Tonnelé), une coiffeuse qui se déplace à vélo, l’association Run Eco Team qui nettoie les lieux naturels, une troupe qui improvise des contes (Les Enfants d’Ophélie)… Tout ça et plus encore de 10h à 18h Place Pierre Gandet.

« On a demandé aux exposants de ne rien avoir à vendre. On ne veut pas que l’argent soit un frein mais que les gens puissent manipuler, découvrir un métier ou un savoir-faire »

Cette fête ce sera par ailleurs l’occasion parfaite pour construire un hôtel à insectes que Tours Habitat a accepté d’accueillir sur un de ses terrains. Un projet de composteurs partagés pourrait suivre. Enfin, la place Gandet pourrait bientôt accueillir un marché : « nous avons un projet dans les cartons pour le dimanche matin » révèle l’association qui veut « montrer que ça bouge à Monconseil. »

Olivier Collet

Les infos sur le site de l'asso.