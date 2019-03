Les 70 rues qui seront en travaux cette année à Tours

Pour bénéficier d'un coup de jeune mérité.

Depuis que Christophe Bouchet a remplacé Serge Babary dans le bureau du maire de Tours fin 2017 il a décidé d'augmenter fortement le budget dédié à la réfection de la voirie, qui avoisine désormais les 4 millions d'euros. Objectif : faire baisser la proportion de rues bourrées de nids de poule dans la ville.

En 2014, 765 rues sur 1 244 étaient en mauvais ou très mauvais état à Tours

Début 2019, il en reste environ 500

En 2018, le budget consacré à la rénovation des rues a permis de traiter une centaine de cas. Un peu moins en 2019 : environ 70. Plusieurs raisons à cela : certains axes à refaire sont plus longs, d'autres plus larges, mais le revêtement coûte aussi plus cher parce qu'il est en partie réalisé avec des éléments pétroliers. "C'est une facture en hausse de 23%" dixit le maire adjoint en charge du dossier, Brice Droineau.

Attention ! Dire que 70 rues seront en travaux cette année signifie que 70 rues seront totalement refaites à neuf. D'autres rues pourront elles subir des chantiers partiels menés par des entreprises qui s'occupent des tuyaux d'eau et de gaz ou alors de celles qui installent la fibre optique. "Quand on refait une rue, on vérifie avec les concessionnaires qu'il n'y a pas de travaux prévus avant 3 ou 4 ans" précise Brice Droineau. Pas facile car on en compte une douzaine, "beaucoup plus qu'avant." Deux réunions annuelles sont programmées pour faire le point sur les plannings de tout le monde.

Pourquoi on a refait ma rue et pas le trottoir ? Lorsque la ville et la Métropole engagent une entreprise pour refaire une rue, elles lui demandent principalement de traiter la partie dédiée aux voitures. Les trottoirs peuvent eux être réalisés par les agents métropolitains. Ils ont d'ailleurs pour mission d'augmenter progressivement l'accessibilité des voies de la ville, en abaissant par exemple les trottoirs à hauteur des passages pour piétons.

C'est quoi le programme pour 2019 ? On a récupéré la liste, la voici :

TOURS NORD

Rue de la Clarté Dieu

Rue de la Chambrerie section Mayer / 71 Rue de la Chambrerie

Rue de la Milletière section Mélies / Constructions

Rue St Martin

Rue Cardan

Cour Général Bertrand

Rue du Général Eblé

Rue Henri Hertz section Breguet / Volta

Allée Max Jacob

Rue Groison section Poincarré / Girard de Vasson

Rue des Lys

Allée des Coquelicots

Place de Blois

Rue de la Presle section Taste / Camus

Allée de la Chevalerie

Rue Devildé section Pottier / République

Rue Devildé section St Barthelemy / Trianon

Rue St Jean du Grays section Jouhanneau / Boisseliere Allée Jean Gabin

Rue de la Source

Rue Massena et Allée Montmirail

Rue de la Fontaine section Poincarré / Huard

Rue du Pas Notre Dame section Goriot / Maginot

Rue Niepce

Rue de la Chambrerie section Tartifume / Mayer

Allée du clos Cormier section Vignes / Fond d'allée

Rue François Hardouin section Jemmapes / Merle

Avenue Gustave Eiffel section Europe / Belgique

Rue François Coppé section Materlinck / Maine

Rue Pierre et Marie Curie section Eiffel / Maginot

Tours Centre

Rue Danton

Rue Jacques Cartier

Boulevardd Preuilly

Rue Marceau section Commerce / Halles

Rue Jean Macé

Rue et Passage Eugene Durand

Bd Marchand Duplessis section Royer / Boisdenier

Rue Félix Faure section Renaud / Pougnon

Rue d'Assas section Renaud / Flamarion

Rue Louis David section Etienne d'Orves / Jolivet

Rue René de Priesection Avisseau / Heurteloup

Rue Maurice Bouchor section Beaujardin / Renard

Rue Camille Desmoulins section Vaillant / Jacquemin

Rue de Bouilly section Desmoulins / Fournier

Rue Deslandes section Fournier / Desmoulins

Rue Couvrat d'Esvergne + Zamenhoff section Zamenhof / Auvergne

Rue Pierre Brossolette section Couvrat Devergnes / Peri

Rue Toulouse Lautrec section Fragonard / Braque

Rue Verte section Walvein / Giraudeau

Rue Corneille section Zola / Scellerie

Rue d'Amboise section Cane / Sand

Rue Michelet section Danton / Galpin Thiou

Rue Nicolas Poussin

Rue Roger Salengro section Lakanal / Prébendes

Square Francis Poulenc

Rue Geoges Clémenceau section Vaillant / Etienne d'Orves

Rue de Docteur Bergonié

Rue de Jérusalem section Halles / Destouches

Rue du Président Merville section Halles / Place Monnaie Tournois

Rue du Docteur Fournier section Trousseau / Pont du Milieu

Boulevard Louis XI section Monnet / Bugatti

Rue Camille Chautemps

Quai Malraux section Maures / Mirabeau

Tours Sud

Rue Charles de Foucault section Montjoyeux / Limite Commune

Hameau Bellevue

Giratoire Jean Monod

Rue de la Bergeonnerie section Manoir / Auberdière

Av Montjoyeux section St vincent de Paul / Gouin

Avenue Sévigné devant les arrêts de bus

Le programme précis des opérations n'est pas encore connu.