C'est l'histoire de 3 Tourangelles et d'une 205...

Elles veulent partir en Europe de l'Est pour un raid.

Les 3 jeunes filles ci-dessus s'appellent Constance, Anaïs et Zoé.

Maintenant, imaginez-les dans ce genre de véhicule, sur les routes de Bosnie, d'Albanie, de Macédoine ou de Bulgarie...

Ces trois étudiantes de l'IUT de Tours ont bien l'intention de prendre la route pour l'Europ'Raid 2019 un tour d'Europe - organisé fin juillet par une entreprise spécialisée - au cours duquel elles ont pour projet de distribuer du matériel scolaire et sanitaire sur leur chemin.

"Pour nous Europ'raid est une aventure humaine, solidaire, culturelle, personnelle et sportive. Nous avons entrepris un projet qui est un moyen d'aider et de lutter contre les inégalités au bénéfice d'autres personnes. Nous irons dans les écoles isolées d'Europe de l'Est (Bosnie-Herzégovine, Albanie, Bulgarie, Macédoine...), pays où de nombreux enfants ont accès à l'école dans des conditions médiocres, afin d'y distribuer les fournitures récoltées. Dans notre voiture 70 kg de matériels scolaire, sportif et sanitaire afin de permettre aux jeunes d'étudier dans de meilleur conditions. Grâce à notre déplacement d'environs 400 km par jour et 20 pays à traverser, nous allons rencontrer, échanger, partager, et découvrir des personnes, leur culture et leur histoire" expliquent les 3 jeunes filles.

Mais comme c'est une société qui organise l'événement, il y a des droits d'inscription... Donc les étudiantes cherchent des sponsors afin de finaliser leur dossier. Après avoir déjà vendu des chocolats pour Noël, elles envisagent de faire pareil à Pâques. Ou cherchent des entreprises qui veulent leur logo sur une voiture historique. Un carton pour recueillir les dons de matériel est également posé au secrétariat dans le bâtiment G de l'IUT de Tours.

Plus d'infos sur leur site web.