Ne jetez plus vos coquilles d'œuf, faites de la peinture dessus !

En plus il y a un salon spécial pour ça à Tours.

Pour décorer un œuf il faut :

de la peinture

un œuf

un pinceau

une punaise

Attention ! / Vorsicht !



Une coquille c'est fragile ! Donc si vous voulez peindre dessus, ne faites pas ça avant :

(Ce moment où tu te rends compte qu'il y a VRAIMENT un tuto pour tout)

La vraie technique sera donc celle-ci (attention, c'est un peu ridicule) :

Pour ne pas gaspiller, pensez à faire un gâteau / une omelette / des œufs brouillés avec le contenu de l'œuf. Inconvénient : vous ne pourrez pas faire une mousse au chocolat car cette technique empêche de séparer le blanc du jaune.

Ensuite, faites confiance à votre imagination et faites de jolis dessins sur la coquille.

Vous n'avez pas le temps ou le talent nécessaire ? Pas de panique !

(Il y a un salon pour ça).

Pour la 18ème année, l'Hôtel de Ville de Tours accueille le Salon de l'œuf décoré (et du coquetier vintage). Un salon INTERNATIONAL s'il vous plait. Et pour une bonne cause : les Lions Clubs l'organisent avec l'objectif de récolter des fonds pour vaincre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. C'est le 23 et le 24 mars, ça coûte 6€50 et - nouveauté 2019 - vous pourrez apprendre à graver une coquille d'œuf (toujours sans la casser !). Ça se passe par groupe de 10 personnes, pour adultes ou enfants, samedi à 13h30, dimanche à 10h30 et 13h30. Et en continu les enfants pourront apprendre à peindre dès 6 ans pendant les deux jours de l'événement. Les parents pourront eux acheter les oeufs exposés (qui restent fragiles, est-il encore utile de le répéter ?).

Le saviez-vous ? Les artistes utilisent des œufs de poules mais aussi de cailles, de pigeon, d'oie, de cane... ou d'autruche (et regardez c'est gros un œuf d'autruche !) :

(Cette vidéo a dépassé les 2 millions de vues...).

Retenez enfin que les artistes attendus à Tours ce week-end utilisent des techniques différentes, comme : « Le pyssanki » ou « œuf écrit » (technique ukrainienne où chaque dessin géométrique représente un symbole), la peinture, la sculpture à la fraise de dentiste, des incrustations de pierres précieuses et fines, le batik (dessins géométriques), la décalcomanie, des fleurs imprimées, des perles collées, des broderies, du grattage, de la perforation… Autant de choses à découvrir !