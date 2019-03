10 photos marquantes du concert de Patrick Bruel à Tours

Il était au Grand Hall du Parc Expo samedi soir.

Patrick Bruel était attendu avec ferveur ce samedi soir au Grand Hall de Tours. Dès le premier morceau (Comment ça va) qu'il commence derrière le rideau, le ton est donné : on sait que l'on assiste à des retrouvailles très attendues. Le chanteur en profite pour remercier celles et ceux qui sont là et ont cru en lui dès le début et qui lui permettent d'être sur scène, seul endroit où il n'a peur de rien.

Il alterne des morceaux de son nouvel album avec ceux plus anciens que le public reprend en chœur qu'ils soient des classiques ou moins connus. Les visages des spectateurs s'affichent sur les écrans vidéo en fond de scène.

L'atmosphère est tantôt recueillie (lorsqu'il joue, notamment, seul à la guitare J'ai oublié de vivre de Johnny) ou festive lorsque Patrick Bruel invite les spectateurs à valser sur L'Amant de Saint Jean).

Pendant 2h30, Patrick Bruel a électrisé le Grand Hall. Cela n'a pas rassasié certaines spectatrices qui lui ont donné rendez-vous à Châteauroux dans quelques semaines...

Les souvenirs de la soirée ramenés par Claire Vinson :