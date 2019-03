5 nouveaux chantiers cette semaine sur l'A10 en Indre-et-Loire

Attention aux déviations et aux ralentissements.

Vinci Autoroutes réalise régulièrement des chantiers sur l'A10 dans l'agglomération tourangelle. De nouvelles opérations sont prévues pour cette semaine du 18 au 22 mars 2019 voici ce qui vous attend :

Du lundi 18 mars à 10h au vendredi 22 mars à 10h, jour et nuit : Risque de ralentissement dans une zone en travaux de 3 km située entre l'échangeur de Château-Renault (n°18) et la gare de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

Durant 3 nuits (lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars), entre 21h et 5h : Risque de ralentissement dans une zone en travaux de 5 km située entre les échangeurs de Sainte-Radegonde (n°20) et de Saint-Avertin (n°22), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Nuit du mercredi 20 mars, entre 20h et 6h : Fermeture de la bretelle de sortie (gare de péage haute) de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris.

Guettez les panneaux jaunes pour suivre la déviation.

Durant 2 nuits (mercredi 20 et jeudi 21 mars), entre 20h et 6h : Fermeture de la bretelle de sortie (gare de péage basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris. Une déviation sera mise en place.

Nuit du jeudi 21 mars, entre 21h et 22h : Risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la bifurcation des autoroutes A10 et A85 et l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.