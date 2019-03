3 semaines de travaux sur les rails du tram de Tours

Mais pas de coupure du trafic.

C'est un chantier annuel obligatoire sur une ligne de tramway : il faut meuler les rails du tramway pour éviter qu'ils ne s'usent trop vite. Fil Bleu nous indique que la campagne 2019 aura lieu de nuit du lundi 18 mars au vendredi 5 avril.

"La circulation du tramway use naturellement les rails de la voie. La correction de cette usure se fait via une campagne de meulage des rails, permettant de redonner aux rails leur forme d’origine. Ces travaux améliorent le confort des voyageurs et limitent les apparitions de crissements lors de la circulation du tramway" explique l'entreprise Keolis qui supervise les opérations.

Un sous-traitant sera chargé de mener les travaux qui auront lieu de nuit entre 00h et 5h du matin afin de ne pas bloquer la circulation du tramway. "Les nuits du samedi au dimanche ne sont pas concernées" nous dit-on. Les sections de la ligne du tramway concernées par la campagne de meulage 2019 sont les suivantes : entre l’arrêt Beffroi et l’arrêt Trois Rivières de l’arrêt Tranchée à l’arrêt Verdun. Dans ces secteurs, des nuisances sonores sont à prévoir au passage de la machine servant à meuler les rails. Mais les rames circuleront normalement, même celles de minuit ou les premières au petit matin.