A Tours, 3ème trafic de drogue stoppé en une semaine

Cocaïne et cannabis.

Cette semaine dans la StorieTouraine vous avez pu apprendre que la police tourangelle revendiquait la saisie de quantités conséquentes d'ecstasy, cocaïne ou cannbis suite à des enquêtes ayant permis le démantèlement de trafics de drogue.

Ce samedi matin, le commissariat annonce à nouveau des arrestations et des perquisitions fructueuses : 364g de cocaïne, 80g de cannabis et 6 665€ en liquide.

4 personnes ont été interpellées dans la soirée du 12 mars "après plusieurs semaines d'enquête" selon les forces de l'ordre. Il s'agit de deux hommes de 39 et 40 ans appréhendés dans le secteur de l'Île Aucard de Tours avec 225g de cannabis et 755€ puis d'un homme de 21 ans et d'une femme de 47 ans. Une enquête judiciare est ouverte en vue d'un procès.