La Marche du Siècle rassemble 3000 personnes à Tours

Un nouveau succès au lendemain de la manifestation lycéenne

Les jeunes (lycéens, étudiants et quelques collégiens) avaient donné le ton vendredi en rassemblant 3000 personnes à Tours pour la marche de la jeunesse contre le réchauffement climatique, les "grands" leur ont donné la répliqué ce samedi avec autant de personnes dans les rues de Tours.

Les questions climatiques seraient-elles en train de devenir (enfin) une priorité dans le débat public ? Les rassemblements et mobilisations de ces dernières semaines et derniers mois tendent à prouver qu'elles prennent en tout cas de plus en plus d'importance et mobilisent au-delà des habitués.

Ce samedi, à Tours, la marche pour le climat organisée par le collectif Touraine Climat qui regroupe 21 associations, a réuni ainsi près de 3000 personnes au plus fort du rassemblement. Parti de la gare vers 15h, le rassemblement a d'abord débuté par un flashmob sur Beat It de Mickael Jackson, avant de s'ébranler dans les rues, tout en grossissant au fur et à mesure. A noter que les lycéens tenaient de nouveau une bonne place en tête d'un cortège composé également de beaucoup de familles.