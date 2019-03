Michelin à Joué, jobs d'été à Tours, alternance... : 4 rendez-vous emploi inratables en mars

On vous aide à trouver du travail !

Info-Tours.fr recense pour vous les différentes initiatives pour l'emploi dans la région... Voici les prochains événements prévus en Indre-et-Loire, dans différents secteurs. Et si vous recrutez ou que vous organisez un événement en lien avec l'emploi n'hésitez pas à nous contacter pour nous en informer...

1 - Un forum pour des jobs d'été

Le Bureau Information Jeunesse Indre-et-Loire organise le Forum jobs d’été multisectoriel sous forme de job dating le 27 mars de 10h à 18h salle polyvalente des Halles..



Secteurs d’activités représentés : animation (avec enfants, adolescents, personnes en situation de handicap), services à la personne (à domicile), hôtellerie-restauration-tourisme, grande distribution, tertiaire, intérim.



Entre 20 et 30 employeurs pour environ 2 000 offres d’emploi pour l’été 2019 et aussi dans l’année (temps plein ou partiel). Il sera même question de jobs à l'étranger. Entrée gratuite.

2 - Michelin recrute à Joué-lès-Tours

L'entreprise recherche des opérateurs et opératrices de production pour son site jocondien, un rendez-vous de recrutement est organisé ce mardi 19 mars au Pôle Emploi de la commune. Une initiative dans le cadre de la semaine de l'industrie qui débute ce lundi 18 mars. L’industrie en Centre-Val de Loire c'est 5 950 établissements pour un effectif de 140 680 salariés : 22,3% de l’emploi total de la région (source ACOOS-URSSAF 3ème trimestre 2018)

10 168 offres d’emploi dans le secteur de l’industrie ont été enregistrées par Pôle emploi Centre-Val de Loire en 2018 (+4,9% par rapport à 2017).

3 - Forum de l'emploi et de l'alternance à Saint-Pierre-des-Corps

Les agences Pôle emploi Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Cyr-sur-Loire organisent, en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre-des-Corps et la Mission locale, un forum de l’emploi et de l’alternance le jeudi 21 mars.

L’après-midi est consacré à un forum de recrutement en entrée libre de 14h à 16h30 à la salle des fêtes de l'Avenue de la République.

Plus de 75 entreprises et acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle attendus : Enedis, Fidelia, Dalkia, les différents CIRFA, la police nationale, Sita centre ouest, SNCF infrapôle, SNCF réseau, activité circulation aiguillage, SNCF Technicentre, Tourainelogement, E.s.h, Onet services, Medica France, etc.

A saisir : contrats en alternance, CDD, CDI sur des postes variés : mécanique auto, aide à domicile, commercial(e), conseiller-ère vente, employé(e) de libre-service, auxiliaire ambulancier, menuisier-ère, couvreur-euse, électricien(ne), peintre, charpentier-ère, hôtellerie/restauration, ascensoriste, pompier air, opérateur-trice péril animalier, maître-chien, technicien(ne) pharmacie et cosmétique, téléconseiller-ère, agent de propreté et hygiène, etc.

4 - Forum des métiers de la défense

La gendarmerie, l'armée ou la police tiendront des stands de recrutement ce mardi 19 mars de 9h à 12h au Pôle Emploi du quartier des Deux-Lions à Tours. Les pompiers seront également présents.