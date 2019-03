Romain Bayard a délivré le Tours FC dans les dernières minutes du match

Et Concarneau repart bredouille de la Vallée du Cher.

Ce vendredi les hommes de Michel Estevan recevaient Concarneau. On était à deux doigts d’assister au 10ème match sans aucun but du Tours FC depuis le début de la saison de National… En 25 journées, c’était un peu devenu la spécialité de l’équipe de la Vallée du Cher. Mais ce vendredi soir, pour le 26ème match du championnat, un homme a fait mentir pronostics et statistiques : Romain Bayard.

Il a néanmoins fallu attendre. Longtemps.

En première mi-temps Tourangeaux et Bretons se sont globalement rendus coup pour coup à base fautes, corners et coups francs. Des attaques plus ou moins dangereuses, du rythme mais pas non plus de gros danger en direction des cages.

La deuxième période n’est pas beaucoup plus animée jusqu’à ce que Romain Bayard – victime d’une faute quelques minutes plus tôt – trouve le moyen de tromper le gardien… à la 88ème minute, soit 5 minutes avant le terme de la rencontre (il y a eu 3 minutes de temps additionnel). En résistant pour les derniers instants du match, Tours réussit à préserver son avance et donc à engranger sa 6ème victoire de la saison de quoi rester en dehors de la zone de relégation une semaine avant d’aller affronter Rodez.