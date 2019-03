StorieTouraine, 15/03/19 : une saisie de 25 000€ de drogue, procédure d’expulsion contre le Plan B, concours pour chanter sur scène au Vinci...

Et une info croustillante sur le Ste-Maure-de-Touraine.

La StorieTouraine vous résume l’info du département. Un article gratuit mis à jour dès que nécessaire...

Les saisies de drogue s’enchaînent à Tours...

Ce vendredi après-midi le tribunal de Tours juge deux hommes de 21 et 41 ans accusés de trafic de drogue. D’après France Bleu ils ont été arrêtés avec 360g de cocaïne pour une valeur de 25 000€. Les arrestations ont eu lieu à Tours et Amboise. Saisis également : 2 800e en liquide et 300g de cannabis.

Le Plan B bientôt expulsé ?

D’après la NR le Plan B - local squatté depuis décembre pour loger des jeunes migrants sans solution d’hébergement - est sous le coup d’une procédure d’expulsion initiée par son propriétaire. Pour soutenir ses résidents et demander des logements pour tous, les bénévoles soutenant ces demandeurs d’asile prévoient de manifester devant la préfecture d’Indre-et-Loire ce samedi à 14h.

Des Ste-Maure par millions...

L’AOP Ste-Maure-de-Touraine publie ses chiffres ! 7,4 millions de fromages de chèvre avec paille commercialisés en 2018, +7% en un an. La filière est étendue sur un million d’hectares et fait travailler 500 personnes dans 126 élevages. Elle compte aussi 40 producteurs fermiers, 7 laiteries et 3 affineur. A noter que 60% de la production vient des laiteries, un chiffre en hausse. 60% de la production s’écoule dans la grande distribution (ce qui en fait le fromage AOP best seller des supermarchés).

Un tremplin pour artistes...

La Banque Populaire Val de France organise un concours qui offrira la possibilité de se produire sur la scène du Vinci à Tours le 14 mai. Un prix de 500e est également annoncé. Pour l’inscription ça se passe ici

A vos matchs, prêts...

Ce vendredi soir, deux rencontres sportives à suivre à 20h : le TVB se déplace à Tourcoing pour la 22ème journée de Ligue A de volley. En foot, Tours reçoit Concarneau pour la 26ème journée de National. Et puis ce samedi c’est le Chambray Touraine Handball qui se déplace à Brest, qui l’a récemment battu en Coupe de France.