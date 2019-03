Une disparition inquiétante quartier Montjoyeux à Tours

La police lance un appel à témoins.

Linda Staufenbiel a 51 ans, et elle est actuellement portée disparue.

Ce jeudi la police d'Indre-et-Loire a lancé un appel à témoins pour retrouver cette Tourangelle dont les proches sont sans nouvelles depuis lundi 11 mars.

Dans la description de cette habitante du quartier Montjoyeux, on peut lire qu'elle a les cheveux gris, qu'elle mesure 1m60, que ses yeux sont bleus et qu'elle a une forte corpulence. On ignore comment elle était habillée au moment de sa disparition mais elle serait susceptible de rouler dans un véhicule Peugeot 206 de couleur grise.

En cas d'informations vous pouvez contacter le commissariat de Tours au 02 47 33 80 69 ou le 17.