Réussirez-vous à faire zéro faute à ce quiz sur les hôtels en Indre-et-Loire ?

10 questions et autant d’infos utiles au réveil ou avant de dormir.

La chaîne d’hôtels Kyriad annonce cette semaine l’ouverture d’un établissement Kyriad Direct 2 étoiles avec salle de fitness, espace lounge et 61 chambres. Il est situé à Chambray-lès-Tours. L’occasion de vous interroger sur l’actualité hôtelière dans le département… A vous de jouer !

1 – Combien existe-t-il d’hôtels 5 étoiles en Indre-et-Loire ?

A / 0, le dernier a fermé en 2017

B / Un seul, et on peut y bruncher un dimanche par mois

C / Un seul, dans une partie du château de Chenonceau inaccessible au public

D / 4

2 – Quelle est la particularité de l’hôtel en cours de création au sud des Halles de Tours ?

A / Il ne servira que des produits achetés sur le marché couvert

B / Il acceptera uniquement les cartes Gold

C / Ce sera un établissement 5 étoiles

D / Il sera réservé aux Gilets Jaunes

3 – Quelles célébrités peut-on reconnaître sur les fresques peintes dans la grande salle de l’Hôtel de l’Univers à Tours ?

A / Charlemagne, Napoléon et Donald Trump

B / Edith Piaf, Serge Gainsbourg et Ernest Hemingway

C / Abel Gance, Pasolini, Fernandal

D / Vianney, Cyril Hanouna et Nabilla

4 – A quel projet a dû renoncer le Grand Hôtel de Tours situé près de la gare ?

A / Un rooftop pour boire un coup sur le toit

B / Un ascenseur qui passe le mur du son pour arriver au plus vite à son étage

C / Des robots pour remplacer le personnel chargé du ménage

D / Des oreillers en plumes d’autruche

5 – Combien de chambres compteront les deux hôtels en cours de construction en haut de la Rue Nationale ?

A / 20 et 30

B / 50 et 70

C / 70 et 100

D / 120 et 150

6 – Où en est le projet d’hôtel 5 étoiles face à la Loire, dont l’architecture ferait écho à celle de la bibliothèque de Tours ?

A / Nulle part

B / Il n’en a jamais été question

C / Le permis de construire vient d’être déposé

D / Les plans ont été volés

7 – Quel événement insolite s’était déroulé au Best Western de Tours Centre en 2016 ?

A / Une soirée mousse dans la salle du petit déjeuner

B / 13 chambres avaient été réquisitionnées pour des performances artistiques

C / Il avait accueilli le tournage d’un film X

D / La CIA y a organisé une réunion secrète

8 – De quand datent les bâtiments qui abritent les hôtels situés près de la gare de Tours, Rue Edouard Vaillant ?

A / La fin des années 70

B / Le milieu des années 80

C / Le début des années 90

D / Le début des années 2000

9 – Qu’est-ce qui n’est pas possible en Indre-et-Loire ?

A / Dormir dans une yourte

B / Dormir dans un site troglodyte

C / Dormir dans une cabane

D / Dormir dans une réplique du tramway de Tours

10 – Combien de lits comptera l’auberge de jeunesse de Tours qui doit ouvrir cette année ?

A / 0, le projet est abandonné

B / 37, pour faire honneur au numéro du département

C / 116, répartis dans 47 chambres

D / 587, et c’est peut-être un peu surdimensionné

Réponses :

Question N°1 : B, il s’agit du Château d’Artigny à Montbazon. Néanmoins il sera bientôt rejoint par un établissement en cours d’aménagement au sud des Halles de Tours.

Question N°2 : C, ce sera un établissement 5 étoiles. Pour tout savoir sur le projet vous pouvez consulter notre article publié au printemps 2018.

Question N°3 : B et C, au total on retrouve 46 personnalités qui ont toutes séjourné dans l’établissement. Pour en savoir plus découvrez notre reportage lors de la restauration des œuvres, en 2016.

Question N°4 : A, l’idée a été refusée en raison du caractère classé du quartier ce qui n’a pas empêché l’établissement de devenir un 4 étoiles tout récemment. Il est également en pleine rénovation.

Question N°5 : C, respectivement pour l’établissement 4 étoiles (à l’ouest) et 3 étoiles (côté est). Ils afficheront des enseignes du groupe Hilton, encore rare en province en France. Néanmoins le projet a pris beaucoup de retard : les travaux viennent de débuter alors que les premières informations faisaient état d’une ouverture avant l’été 2019.

Question N°6 : A, l’idée un temps évoquée n’est plus du tout d’actualité mais la ville a toujours l’intention de construire un bâtiment « jumeau » de la bibliothèque centrale à cet endroit. Le hic : pour l’instant on ne sait pas du tout ce qu’il y aura dedans.

Question N°7 : B, une idée originale à laquelle on avait d’ailleurs participé. Notre reportage est toujours accessible en cliquant ici.

Question N°8 : C, ils ont été construits entre 1990 et 1992 mais l’objectif initial n’était pas forcément d’y ouvrir des hôtels. Aujourd’hui les bâtiments en accueillent pourtant 3, ainsi que des entreprises ou des logements.

Question N°9 : D, mais c’est peut-être un concept à creuser