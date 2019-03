StorieTouraine, 14/03/19 : fausse rumeur à Chinon, des agents des impôts en grève, 2 marches pour le climat en 2 jours à Tours…

On parle aussi d’une nouvelle manifestation au CHU de Tours.

La StorieTouraine c’est un résume de l’actualité tourangelle sur une seule page, gratuit et mis à jour en temps réel.

Tout va bien à Chinon !

Selon les gendarmes d’Indre-et-Loire, des messages ont été postés sur les réseaux sociaux pour s’inquiéter après la découverte d’une trace de sang dans la ville. Mais en fait c’était le sang d’un animal, donc pas d’agression ou de meurtre.

Et pendant ce temps…

Un chien renifleur des gendarmes part en « retraite » à cause de problèmes de santé. Il avait débuté sa carrière à Orly avant de rejoindre l’Indre-et-Loire. Sa spécialité : la traque des stupéfiants. C’est un gendarme qui va continuer à s’occuper de lui jusqu’à la fin de ses jours.

Des agents des impôts pas contents…

Ce jeudi matin les syndicats des finances publiques appelaient les agents à manifester devant leur direction Boulevard Béranger à Tours. Le mouvement vise à protester contre des suppressions de postes et d’accueils du public (on en compte 13 en dehors du site du Champ Girault). FO dénonce 10 à 20 suppressions de postes par an pour répondre à l’objectif de diminution des dépenses publiques.

Mobilisation au CHU, épisode 2…

Ce jeudi, patients et personnel du CHU étaient appelés à manifester ensemble à 14h30 dans les halls de Bretonneau, Trousseau et Clocheville. C’est la suite de la grève organisée jeudi 7 mars contre les suppressions de postes et la dégradation des conditions de travail. Une nouvelle mobilisation est d’ores et déjà prévue jeudi 21 mars.

Qui marche pour le climat ?

Ce vendredi, nouvel épisode la grève scolaire hebdomadaire initiée par Greta Thunberg pour exiger l’état d’urgence climatique. L’appel de la jeune suédoise de 16 ans sera suivi à Tours avec un rassemblement lycéen (et peut-être collégien) à partir de 9h30 Place Jean Jaurès, puis un défilé dans le centre-ville en passant devant les différents établissements scolaires. Samedi, c’est le collectif Touraine Climat qui appelle à la mobilisation pour « La Marche du Siècle » à partir de 14h30 à la gare de Tours, cette fois en écho à la pétition « L’Affaire du Siècle » qui a dépassé 2 millions de signatures sur Internet en 3 mois. Les ONG qui l’ont créée ont d’ailleurs officiellement porté plainte contre l’Etat ce jeudi afin de dénoncer des promesses non tenues en faveur de la protection de l’environnement.

Conférence…

Ce jeudi soir, nouvel épisode des Jeudis de la Santé : une conférence gratuite au sujet des accidents vasculaires cérébraux à partir de 18h30 en mairie de Tours, ou sur Internet depuis le site de la ville.