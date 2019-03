Une avant-première avec Benoit Jacquot aux cinémas Studio de Tours

C'est vendredi 15 mars.

Le réalisateur Benoit Jacquot sort un nouveau film le 20 mars avec Vincent Lindon en tête d'affiche mais aussi Valéria Golino et Stacy Martin, ça s'appelle Dernier amour.

Le pitch : Connu pour son goût du plaisir et du jeu, Casanova doit s'exiler à Londres en 1763. Dans cette ville dont il ignore tout, le libertin rencontre à plusieurs reprises une jeune prostituée, Marianne de Charpillon, qui l'attire au point d'en oublier les autres femmes. Le séducteur mythique est prêt à tout pour arriver à ses fins mais la Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Jusqu'à lui lancer en guise de défi : « Vous ne m'aurez que si vous cessez de me désirer ! »

"Jusqu'à lui lancer en guise de défi : « Vous ne m'aurez que si vous cessez de me désirer ! » On avait laissé Lindon en guerre... sociale, le voici en Casanova ! Sous l'œil de Benoit Jacquot, qui sait filmer les tourments amoureux (L'École de la chair – Trois cœurs) et est parfaitement à l'aise dans les films en costumes (La Fausse suivante – Les Adieux à la reine)" commente l'équipe des cinémas Studio de Tours qui accueille le réalisateur ce vendredi 15 mars pour la séance de 19h45.

La bande annonce :