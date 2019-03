A Tours, où acheter des bureaux ? A quel prix ? 6 chiffres pour tout savoir

Dans le neuf c'est en moyenne 2 000€ le m².

Le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Arthur Loyd a publié une étude sur l'immobilier de bureau dans la métropole de Tours, elle fait 16 pages et on y apprend pas mal de choses. Voici ce que l'on a retenu :

Acheter des bureaux neufs coûte en général entre 2 000 et 2 200€ le m² à Tours

Le prix moyen est de 1 800 à 2 000€ dans le reste de l'agglo. Comptez 1 100€ à 2 700€ le m² pour des bureaux de seconde main à Tours, 800 à 1 500€ sur les 21 autres communes.

En location, des bureaux de 100m² vous coûteront autour de 1 200€ par mois à Tours s'ils sont neufs

Environ 1 000€ pour la même surface d'occasion. Ce sera un peu moins cher si vous vous excentrez. A savoir que la location d'occasion représente 70% des transactions réalisées dans la métropole en 2018.

Moins de 200m²,

C'est souvent la surface recherchée par les entreprises : selon Arthur Loyd ça représente 62% des dossiers traités en 2018 sur Tours Métropole, et même 82% pour des locaux de moins de 500m².

35 000m² de bureaux...

...ont changé de main en 2018 à Tours Métropole selon cette étude sachant qu'il y a eu assez peu de locaux neufs disponibles. Le chiffre est comparable à 2017 et supérieur à celui des 3 années précédentes. "L’offre neuve, ou même de seconde main de qualité, devient rare" selon les professionnels.

66 000m² de locaux...

Le total de ce qui a été vendu ou loué à des entreprises cherchant des sites de production ou des entrepôts. 1 transaction sur 3 concernait une surface supérieure à 1 000m² et près de la moitié moins de 500m².

500 à 800€...

Le prix du m² pour l'achat de locaux pro sur l'agglo, c'est entre 150 et 600€ pour de la seconde main. Pour la location, comptez 50 à 60€ par m² et pâr an en neuf, 30 à 50€ par m² et par an en location.