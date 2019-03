StorieTouraine, 11/03/19 : rassemblement de surveillants de prison, le ministre de l’éducation à La Riche et à Tours, le TVB reçu à l’Hôtel de Ville…

On revient aussi sur le projet de réouverture du Bateau Ivre.

La StorieTouraine vous résume les infos importantes de la journée en Indre-et-Loire. Une page mise à jour dès que nécessaire…

Rassemblement de surveillants de prison…

L’attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe mardi 5 mars a choqué les surveillants de prison qui réclament déjà depuis longtemps des mesures pour faire face plus efficacement aux violences des détenus. Plusieurs établissements avaient été touchés par des mouvements sociaux dans les jours suivant l’événement (dont Orléans-Saran) mais pas Tours. Ce fut le cas ce lundi matin avec une présence symbolique de militants syndicaux devant la porte de la maison d’arrêt de 6h30 à 8h30.

Gros bouchon sur l’A10…

En début de matinée, un accident survenu dans le sens Paris-Bordeaux a entraîné de forts ralentissements sur l’A10 entre Tours Nord et Tours Centre.

Le retour de Jean-Michel Blanquer…

Déjà passé par l’Indre-et-Loire il y a quelques mois, le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer est attendu en Touraine ce mardi 12 mars. Il devrait y passer environ 3h.

Ses services nous indiquent ceci : « Dans un premier temps, le ministre se rendra à La Riche pour signer le Plan mercredi avec la commune, intitulé « Accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous ». Lancé par le ministre à la rentrée 2018, le Plan mercredi définit une nouvelle génération de projets éducatifs territoriaux, plus qualitatifs et mieux adaptés à une organisation scolaire sur 4 jours. » Nous vous en parlions en détails dans cet article il y a quelques temps.

Dans un second temps, le ministre se rendra à Tours, pour rencontrer des jeunes de l'Association de formation professionnelle polytechnique (AFPP) dans le cadre d'un Grand débat sur le thème de la transition écologique et de la citoyenneté.

La fête pour le TVB…

Moins de 24h après leur victoire en Coupe de France de volley (la 10ème en 16 ans, un record !), les volleyeurs tourangeaux seront reçus à l’Hôtel de Ville de Tours à 17h30 pour célébrer le premier trophée de leur saison. Les Tourangelles et Tourangeaux sont invités à venir les saluer sur le parvis Place Jean Jaurès.

Point Bateau Ivre…

La SCIC Ohé qui envisage de rouvrir le Bateau Ivre de la Rue Edouard Vaillant d’ici fin 2019-début 2020 pour y relancer des activités culturelles 10 ans après sa fermeture a renouvelé son conseil d’administration samedi. Elle compte 1 768 sociétaires et Carole Lebrun a été reconduite à la présidence pour 4 ans. Les travaux se poursuivent pour achever la rénovation des lieux avec les fonds en provenance des parts sociales ou de subventions publiques (Conseil Départemental, Ville de Tours…).