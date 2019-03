A Tours, 4 événements gratuits sur les secrets du cerveau

Une semaine spéciale qui anime la ville depuis 21 ans.

Il parait qu'il y a à peu près 86 milliards de neurones sous votre crâne, que notre cerveau pèse entre 1,3.et 1,5kg (environ 3 paquets de pâtes), que les informations peuvent y circuler jusqu'à 430km/h (TGV, petit joueur !) et qu'on perd en moyenne un neurone par seconde, soit 31 millions par an.

Vous voulez en savoir encore plus ? C'est l'idée de la Semaine du Cerveau qui débute ce lundi 11 mars 2019 à Tours et qui est organisée par la Société des Neurosciences.

Voici ce qui vous attend :

Conférences (suivies d'une discussion avec le public):

Lundi 11 mars de 19h à 21h, Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture. Thème : Alcool et mémoire, un duo impossible par le Dr Sophie Mabille du Chesne, neuropsychologue, service de psychiatrie et d'addictologie du CHU d'Angers. Second sujet : Musique et mémoire ou la vie en chanson, par le Dr Laurent Samson, chercheur et art-thérapeute, service de psychiatrie et d'addictologie du CHU d'Angers.

Jeudi 14 mars de 19h à 21h Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture. Détection du changement émotionnel chez des sujets sains et des sujets avec Autisme par le Dr KlaraKovarski (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Unité Vision et Cognition INCC-CNRS UMR 8002, Paris).

Rencontre :

Mercredi 13 mars dès 19h30 à la Boite à Livres, 19 rue Nationale. Rencontre avec Pierre Le Neindre (Ancien Directeur de Recherche et ancien Président du Centre INRA Val de Loire) pour son livre « La conscience des animaux » (édition Quae - 2018)

Ateliers pour les scolaires :

Médiathèque François Mitterrand, 2 Esplanade François Mitterrand. Du mercredi 13 au vendredi 29 mars. Découvertes du Cerveau pour les enfants de 8 à 12 ans, séances les mardis et vendredis pour les scolaires, les mercredis matin pour les extra-scolaires, sur inscription au 02 47 54 30 42. Ateliers proposés par des chercheurs en neurosciences de Tours-Nouzilly.

L’entrée à toutes ces manifestations est libre et gratuite dans la limite des places disponibles