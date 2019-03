Les 7 perturbations qui vous attendent cette semaine sur l'A10 et l'A85

Des travaux de jour comme de nuit.

Voici la liste des travaux prévus par Vinci Autoroutes dans les prochains jours en Indre-et-Loire, avec les perturbations que ça va entraîner :

A10 :

Du lundi 11 mars à 7h au jeudi 14 mars à 20h, jour et nuit :



Risque de ralentissement dans une zone en travaux de 3 km située entre les échangeurs de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et de Châtellerault Nord (n°26), dans les deux sens de circulation.

Durant 2 nuits (lundi 11 et mardi 12 mars), entre 20h et 6h :



Fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Durant 2 nuits (lundi 11 et mardi 12 mars), entre 21h et 5h :



Risque de ralentissement dans une zone en travaux située au niveau de l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24), dans les deux sens de circulation.

Bifurcation A10/A85 :

Du lundi 11 mars à 7h au vendredi 15 mars à 18h, jour et nuit :



Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10).

Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction d'Angers (A85).

Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Nuit du mercredi 13 mars, entre 20h et 6h :



Fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du jeudi 14 mars, entre 20h et 6h :



Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10).

Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Durant 2 nuits (mercredi 13 et jeudi 14 mars), entre 21h et 5h :



Risque de ralentissement dans une zone en travaux de 2 km située entre les échangeurs d'Azay-le-Rideau / Chinon (n°9) et d'Esvres (n°10), dans les deux sens de circulation.