A Tours, deux jours pour acheter des vélos à petit prix

Parfait pour se remettre en selle.

Le vélo, c'est écolo...

Le vélo c'est bon pour les biscottos...

Et le vélo ça ne coûte pas forcément beaucoup d'euros. Alors que la météo va bientôt être plus propice à pédaler, le Collectif Cycliste 37 déstocke les deux-roues qui dorment dans ses ateliers et n'attendent qu'une chose : reprendre la route. Il fera ça le 15 et le 16 mars dans ses locaux près de la Rotonde à Tours, 16 Impasse Robert Nadaud. Pour les enfants et les adultes mais attention il faudra les remettre en état avant de les utiliser, et si vous avez besoin d'aide pour les opérations de réparation il suffira d'adhérer au CC37 pour bénéficier d'un accès à l'atelier de réparation. La vente garantie à petits prix est elle accessible aux adhérents et non adhérents de l'association.

Horaires : 15h-19h le vendredi, 10h-19h le samedi.