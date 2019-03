12 photos qui résument le défilé pour les droits des femmes à Tours

C'était vendredi à l'Hôtel de Ville.

Agréable surprise pour les organisateurs : la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours était très bien remplie vendredi soir pour apprécier le défilé organisé par le Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). Monté avec l'association de récupération de vêtements ACTIVE et les étudiant(e)s du lycée Choiseul de Tours, l'événement a mis en avant des tenues audacieuses autour de 4 thèmes : Femmes et société / Femmes et Multiculturalisme / Les aventures du corps / Les Grandes Femmes. Une soirée riche en références à de grandes figures féminines ayant existé, ou non... A découvrir en images ci-dessous avec le reportage de Claire Vinson :