L'échec du Tours FC contre Villefranche

Une défaite qui complique la situation du club.

Le Tours FC est relativement irrégulier ces dernières semaines, capable de bons succès (Le Mans et Pau) ou de trous noirs (contre Chambly). Ce vendredi, il était donc dans un jour sans face à Villefranche-sur-Saône, autre club du bas de tableau du championnat de National.

La première mi-temps de la rencontre a plutôt été animée avec de nombreuses tentatives d'attaque de part et d'autre et à ce jeu-là ce sont les Caladois de Villefranche qui ont réussi à trouver la faille à la 42ème minute. Ouverture du score juste avant la pause, donc, une statistique défavorable le club rappelant que le TFC n'a jamais été capable de marquer le moindre point cette saison lorsque le 1er but a été marqué par son adversaire.

L'histoire s'est répétée pour ce 8 mars... En seconde période l'attaque tourangelle n'est pas parvenue à pousser le ballon jusqu'au fond des filets tandis que les rouges maintenaient leur avance tout en multipliant les pressions sur Elana, le gardien tourangeau.

Au final défaite 1-0, pas de point pour Tours qui reste en sursis - 14ème - aux portes de la zone de relégation après 25 matchs et à une semaine d'une nouvelle rencontre à domicile, cette fois contre Concarneau (10ème). L'écart n'est pas si grand avec les équipes du milieu de tableau, le TFC peut donc remonter rapidement en cas de succès, cela dépendra tout de même du match de Marignane (15ème) ce samedi à Laval.