Ce week-end passez à la caisse pour les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire

Ils organisent leur collecte annuelle.

Vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver les 1 400 bénévoles mobilisés ce week-end pour les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire... Ces femmes et ces hommes seront répartis dans plus de 120 petites moyennes et grandes surfaces du département à l'occasion de la grande collecte annuelle de l'asociation, une opération qui coïncide chaque année avec la diffusion du concert des Enfoirés sur TF1 (c'est ce vendredi soir).

La collecte des Restos vise à reconstituer ses stocks de denrées non périssables. L'association qui achève sa campagne d'hiver va poursuivre les distributions de repas toute l'année pour les plus démunis, les remises ne s'arrêtent jamais. Pour cela, en plus de ce que peuvent lui donner les supermarchés ou ce qu'elle acquiert grâce aux dons ou aux subventions, la structure a besoin de riz, de pâtes, de lait, de conserves, de produits pour bébé, d'huile... Bref tout ce qui est épicerie sèche, qui peut se garder longtemps et qui peut aider des personnes dans le besoin à manger.

Chaque année, l'opération mobilise énormément de monde dans les magasins. En 2018 pas moins de 127 tonnes ont été récoltées sur deux jours et demi, de quoi composer 150 000 repas remis en un mois aux bénéficiaires.

Naturellement, l'objectif est de faire au moins autant en 2019. Pensez-y donc si vous faites des courses ce vendredi, ce samedi ou ce dimanche matin. Notez aussi que le CD des Enfoirés sort ce week-end avec, là, une partie du prix de vente réutilisé pour financer des repas.

Lors de leur campagne dite d'été, les Restos tourangeaux aident près de 6 500 personnes.