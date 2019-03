StorieTouraine, 06/03/19 : Disparition d’une ado de 15 ans à Parçay-Meslay, 2 chantiers sur le réseau d’eau de la Métropole, baisse des cas de grippe…

Et on revient sur les élections municipales à Joué-lès-Tours.

La police tourangelle recherche une ado de 15 ans…

Un appel à témoins a été lancé ce mercredi suite à la disparition inquiétante d’Emmy Russeil, jeune fille d’1m65, aux cheveux châtain foncé et aux yeux clairs. Elle a disparu ce mercredi, après avoir quitté son domicile de Parçay-Meslay. Elle n’a pas été vue en cours à son collège à Tours. Elle porterait un perfecto moutarde avec un jean et des baskets noirs et un grand sac à main bleu. Selon l’avis des policiers elle serait susceptible de chercher à rejoindre Paris ou Chartres. Il faut appeler le 02 47 33 80 69 ou le 17 si vous avez des informations.

Incendie...

Les pompiers d'Indre-et-Loire nous signalent un incendie en cours dans un bâtiment industriel Rue Jean et François Tertrain à Couesmes. Pas plus de précisions pour l'instant.

Deux chantiers sur le réseau d’eau…

Tours Métropole mène actuellement des travaux de rénovation du réseau d’eau… Le premier depuis le 25 février à Saint-Cyr-sur-Loire, rue Henri Lebrun. Une nouvelle vanne spectaculaire de 1900 mm en lien avec un tuyau de 1 800 mm de diamètre nominal, est mise en place. Pendant les travaux, la circulation est restreinte à une voie dans les deux sens. Montant global de l’opération : 116 000€ HT. Fin du chantier le 29 mars. Autres travaux sous les voies SNCF à Tours où il s’agit de réhabiliter un collecteur structurant du réseau d’eaux usées de 700 mm de diamètre à proximité de la passerelle Fournier. Ces travaux, prévus à partir du 11 mars pour 4 jours, permettront de prolonger d'une cinquantaine d'années la durée de vie du collecteur, d’après Tours Métropole. Le mode opérationnel utilisé doit réduire les nuisances sur la circulation automobile et sur la qualité de vie des riverains (bruit, poussière, encombrement des trottoirs, durée des travaux). Coût global de l’opération : 80 000€ HT. Fin du chantier prévue le 15 mars.

Toujours moins d’intérimaires…

Nouveau mois de baisse des besoins en intérim des entreprises du Centre-Val de Loire selon le baromètre de Prism’emploi : -16,3% et -13,5% en Indre-et-Loire. Tous les secteurs ont moins de missions à effectuer, en particulier le BTP, l’industrie et les transports. Il s’agit des chiffres du mois de janvier 2019 par rapport à janvier 2018. Néanmoins, selon les professionnels, les demandes restent « historiquement » élevées pour du travail temporaire en croissance quasi continue depuis 4 ans. L’intérim concerne environ 3% des salariés français.

Elections municipales 2020…

La gauche jocondienne a élu sa tête de liste pour affronter le maire actuel Frédéric Augis en mars 2020 (s’il confirme sa candidature) : Vincent Tison, déjà élu d’opposition à la ville, conduira la campagne. Le socialiste travaille notamment aux côtés du président du Conseil Régional François Bonneau.

Moins de trois mois avant les élections européennes…

Emmanuel Macron est entré en campagne cette semaine avec une tribune publiée dans la presse. La députée européenne tourangelle Angélique Delahaye (LR) lui répond : « La seule vision, le seul projet du Président Emmanuel Macron n’est rien d’autre que l’alourdissement de la technocratie européenne qui n’aura pour conséquence que l’éloignement de l'UE des peuples. Nous ne pouvons que regretter cette volonté présidentielle d’imposer sa vision dénuée de sens, rejetée par des citoyens qui ne s’y retrouvent pas. Une Europe qui protège ne peut pas être synonyme d’une technocratie renforcée et complexe. L'Europe doit être allégée dans sa technostructure pour être audible ! »

Les cas de grippe continuent de diminuer…

C’est en tout cas le résultat de la dernière étude du réseau de médecins Sentinelles en Centre-Val de Loire. L’inquiétude du moment est plutôt la rougeole. Alors qu’un seul cas avait été recensé en Touraine en 2017, 78 en 2018. Selon les professionnels c’est dû à une proportion trop faible de personnes vaccinées, notamment des jeunes de moins de 30 ans.