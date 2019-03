Fil Bleu recherche du monde pour conduire ses bus

Plusieurs postes à pourvoir.

Chaque année près de 40 millions de voyages sont réalisés sur le réseau Fil Bleu de l'agglomération tourangelle, en bus ou en tram. L'entreprise Keolis qui gère tout ça dispose notamment de près de 160 bus... et il faut du monde pour les conduire 7 jours sur 7, y compris le soir ou le dimanche. Cette semaine, la société lance un plan de recrutement pour trouver des hommes et des femmes à placer derrière les volants.

Le poste consiste à conduire, bien sûr, mais aussi à vendre les tickets et à renseigner les passagères et les passagers. Si on vous engage, vous serez amené(e) à voyager sur toutes les lignes du réseau, à différents horaires selon les plannings. Vous pourrez également suivre une formation pour apprendre à conduire un tram.

Pour postuler, il faut avoir le permis D et avoir au moins la formation Initiale Minimum Obligatoire pour le transport de voyageurs. Plusieurs postes sont à pourvoir rapidement. Plus d'infos sur filbleu.fr rubrique recrutement.