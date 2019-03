EN IMAGES : A Tours, le superbe 6-0 des Bleues contre l'Uruguay

Les Françaises ont largement dominé leurs adversaires.

Les 11 000 supportrices et supporters venus voir les joueuses de Corinne Diacre ce lundi à la Vallée du Cher ne semblent pas avoir été déçus du spectacle : 6 buts et tous pour les Bleues lors de ce match amical contre l'Uruguay à un peu plus de trois mois de la Coupe du Monde qui aura lieu en France.

3ème nation mondiale et donc une des favorites de la compétition, la France est néanmoins en rodage comme on a pu le voir lors de sa défaite contre l'Allemagne la semaine passée à Laval. Mais face aux 74èmes du clasement FIFA ce fut une autre histoire, les Bleues ont donc pu dérouler leur jeu et leur tactique même si leur coach assure que tout n'a pas été simple.

De cette soirée on retiendra donc le 1er but d'Asseyi (21ème) puis ceux de Bilbault et Gauvin avant la mi-temps, à nouveau Gauvin à la 67ème, Geyoro et enfin Clemaron. Et puis la ferveur d'un public tounraguea venu voir un match amical avec une formation de haut niveau.

Les photos de la soirée par Philippe Maitre :