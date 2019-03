StorieTouraine, 04/03/19 : des vents à 100km/h en Touraine et 800 foyers privés de courant, Emmanuel Macron à Amboise le 2 mai...

On revient aussi sur le match de foot des Bleues ce lundi soir.

La StorieTouraine vous permet d'avoir un résumé de l'info tourangelle sur une seule page web... Voici ce qu'il faut retenir ce lundi...

La tempête Freya en Indre-et-Loire...

Placé en vigilance orange dimanche soir et jusqu’à ce lundi 15h, le département d’Indre-et-Loire a été bien touché par la tempête Freya dont les vents ont soufflé jusqu’à 90/100km/h dans la nuit, tout de même loin des 150km/h à Belle-Île. C’est dans le sud du département que les rafales ont été les plus fortes. Les pompiers sont sortis une vingtaine de fois (branches cassées, toitures envolées...) et 800 foyers étaient privés de courant à la mi-journée dans le Chinonais ainsi que vers Rilly-sur-Vienne. A Amboise un arbre est tombé sur une voiture sans faire de victime.

Un incendie à Tours...

Une femme a été relogée après un incendie qui a touché son appartemment dimanche soir Avenue du Général de Gaulle. Les flammes ont pris dans la chambre pour une raison inconnue. La sexagénère qui vivait là n’a pas été blessée.

Emmanuel Macron va revenir en Touraine...

Après sa visite aux Compagnons d’Indre-et-Loire et dans une école du Chinonais, Emmanuel Macron a prévu un nouveau déplacement en Indre-et-Loire. Un voyage qui, pour une fois, est programmé longtemps à l’avance : il aura lieu le 2 mai à Amboise, au Château Royal et au Clos Lucé, pour célébrer le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.



Le chef de l’Etat ne sera pas seul puisqu’il sera accompagné de son homologue italien, Sergio Mattarella, dans un contexte de tensions entre les deux voisins sur les questions migratoires ou encore avec la visite surprise de représentants du gouvernement dans le Loiret pour rencontrer des Gilets Jaunes. Emmanuel Macron a annoncé cette rencontre dans les médias italiens dimanche. Des jeunes français et italiens devraient participer à ce moment diplomatique de réconciliation qui s’achèvera dans le Loir-et-Cher, au Château de Chambord.

Politique...

Ce lundi soir les élus de Tours Métropole débattent des orientations budgétaireles de l'agglo dès 19h en séance publique au siège des Deux-Lions.

Les Bleues à la Vallée du Cher...

Après leur entraînement public à Ballan-Miré vendredi, les Bleues se sont entraînées dans le stade du Tours FC ce week-end pour pr»parer leur match de ce lundi soir contre l’Uruguay. Après la défaite contre l’Allemagne à Laval, les joueuses de l’équipe de France doivent battre la 74ème nation mondiale pour repartir du bon pied à 3 mois de la Coupe du Monde organisée sur le sol français. La rencontre débutera à 21h devant 11 000 spectateurs en tribune et au moins quelques centaines de milliers qui pourront voir le match au chaud et gratuitement sur W9.

Volley...

Le TVB a battu Rennes 3-1 ce dimanche restant ainsi maître du championnat de Ligue A avec 9 points d’avance sur Montpellier et 12 sur les Bretons. Le week-end prochain place à la Coupe de France avec la demi-finale Tours-Narbonne puis la finale dimanche à Grenon.

Handball...

Dimanche, le CTHB a battu Paris 92 27-26 en LFH : un succès important car il permet aux Conquérantes de distance les Parisiennes dans la course aux play-offs. Elles sont 7ème, avec 5 points de plus que Toulon première équipe non qualifiable pour le tournoi de fin de saison.