Pour le derby, l'US Tours bataille dur contre Poitiers

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Gagner pour rester au contact du groupe capable de jouer les play-offs de fin de saison... C'était l'objectif des rugbymens de l'US Tours ce dimanche devant un Stade Tonnelé très, très bien rempli pour le derby contre Poitiers.

Leader de la poule de Fédérale 3 dans laquelle les Tourangeaux évoluent, Poitiers était un gros morceau pour les orange et bleu. Ca s'est complètement vu sur le terrain pendant 80 minutes avec un match plein et intense des deux équipes, et au final une égalité : 12-12.

Tours va donc devoir poursuivre la bataille pour terminer sa saison de belle manière et ça passera par une tentative de succès dès le week-end prochain dans un second derby, cette fois face à Chinon.

Les photos du match par Philippe Maitre :