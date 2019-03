StorieTouraine, 03/03/19 : vol nocturne à Tours, cours sur les accords vin-fromage, fin de saison pour les Remparts...

Et le match TVB-Rennes ce dimanche.

La StorieTouraine vous résume l’info et on la met à jour dès que nécessaire. Voici ce qu’il y a d’important ce dimanche :

Vol...

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h45, deux individus ont réussi à voler un téléphone à un passant Rue du Poirier à Tours. La victime s’en est rendu compte ce qui lui a permis d’alerter une patrouille de la police municipale. Peu de temps après les policiers ont interpellé les deux suspects Rue Briçonnet et ils ont été placés en garde à vue au commissariat de la Rue Marceau.

Manifestation...

Après une première mobilisation au moment du Forum de l’Orientation, des profs du Lycée Vaucanson de Tours ont à nouveau manifesté contre la réforme du lycée ce samedi, devant leur établissement. Ils dénoncent notamment des suppressions de postes. Un mouvement similaire a été initié pour les portes ouvertes de Grandmint.

Quel vin avec le fromage de chèvre ?

Même à consommer avec modération, le vin va bien avec le fromage en général, et le chèvre en particulier. Mais lequel ? Et surtout avec les spécialités de nos régions ? Ces questions, un trio d’étudiants de l’IUT de Tours va y répondre ce jeudi 7 mars à la Cité de la Gastronomie du Boulevard Béranger à Tours. Alice Jamin, Samuel Letheuil et Alexandre Auclair réuniront 4 professionnels (sociologue, sommelier, vigneron, fromager) pour une masterclass avec conférence puis dégustation. Début de l’événement à 20h, entrée gratuite.

Les Remparts sortis du championnat...

Longtemps excellents cette saison, les Remparts de Tours finissent finalement aux portes des play-offs du championnat de D1 après leur défaite 3-2 à Mont-Blanc ce samedi soir. Ils devaient impérativement remporter le match pour se qualifier dans le top 8 et accéder à la deuxième partie de la saison mais n’y sont pas parvenus, alors même qu’ils ont un temps mené 2-1. Retour à Tours, et fin de la partie.

Volley...

On termine avec un rappel : le TVB reçoit Rennes ce dimanche à 17h à Grenon dans le cadre du championnat de Ligue A.