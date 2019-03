Le deuxième succès du Tours FC en 7 jours

Cette fois c’était à Pau.

Le Tours Football Club fait un peu le yo-yo en ce moment... Victoire 2-0 contre Le Mans, défaite 3-0 (après avoir été réduit à 10 et dans une fin de match tendue) contre Chambly et à nouveau un succès dans le sud de la France, face à Pau.



Douchés par le leader de National dans l’Oise alors qu’ils avaient repris la confiance après leur performance contre les Manceaux, les footballeurs tourangeaux voulaient montrer leur capacité de réaction dans le Béarn. L’électrochoc semble avoir été payant puisqu’ils ont été s’imposer 2-0, et cela faisait un sacré moment qu’ils n’avaient pas gagné en dehors de la Vallée du Cher en championnat.



Si Pau a donné de l’énergie en début de rencontre, c’est Tours qui a su être le club le plus dangereux et surtout le plus efficace avec un premier but dès la 9ème minute, par Romain Bayard. Le reste de la première mi-temps se passera sans action majeure malgré des tentatives de réaction des locaux et quelques occasions tourangelles. Dominateur, le Tours FC a trouvé une seconde fois la faille en deuxième mi-temps, avec un but de Béni Nikolo à la 58ème minute ce qui justifiait une fête de fin de match dans les vestiaires.



Au classement de National, après 24 journées, le Tours FC reste 14ème, toujours aux portes de la zone de relégation à égalité de points avec Marignane, et 4 d’avance sur Dunkerque. Devant, le 11ème, le 12ème et le 13ème n’ont que deux points d’avance sur les hommes de Michel Estevan, dont Villefranche-sur-Saône, le prochain adversaire des Ciel & Noir vendredi 8 mars à la Vallée du Cher, un match particulièrement important dans l’optique du maintien, donc. Suivra une seconde rencontre contre un club de milieu de tableau, toujours à domicile : Concarneau.