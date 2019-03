StorieTouraine, 01/03/2019 : Portes ouvertes à l'Université, réouverture d'Aroo Arena, réunion publique au Sanitas...

On revient aussi sur la Nuit de l'Orientation.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle sur une seule page, actualisée dès que nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Grosse réussite pour la Nuit de l'Orientation...

C'était la deuxième édition et ça se passait ce jeudi à l'Hôtel de Ville de Tours. La Nuit de l'Orientation organisée par la CCI Touraine a connu un gros succès avec près de 3000 personnes qui sont venues se renseigner auprès des professionnels présents pour parler de leurs professions, les perspectives d'emplois, les études nécessaires... Parmi les visiteurs beaucoup de familles et de jeunes lycéens venus se renseigner en vue de leur choix d'études à venir.

Portes ouvertes de l'Université de Tours...

Orientation toujours, ce samedi l'Université de Tours organise ses traditionnelles portes ouvertes sur ses différents sites. Les futurs étudiants et leurs familles pourront découvrir l’université, la vie étudiante ou encore les débouchés professionnels. Nul doute que Parcour'Sup fera partie des nombreuses interrogations des futurs étudiants. Pour l'occasion des billets de TER à 4€ sont proposés pour des allers-retours à destination de Tours, mais aussi d'Orléans.

Des portes ouvertes qui se tiennent dans un contexte particulier également. De plus en plus de personnels, enseignants ou non, dénoncent en effet des conditions d'accueil des étudiants de plus en plus difficiles. Le département de Sociologie a même décidé de boycotter ces Journées Portes Ouvertes. "Comment vous présenter notre formation alors que nous ne sommes pas sûr de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine ?" expliquent les enseignants de sociologie dans un tract. En cause, le nombre grandissant d'étudiants chaque année (+37% en 4 ans) et l'absence en face d'augmentation des moyens. Ils dénoncent notamment le recrutement d'emplois précaires au détriment de postes stables et l'absence de réponses de la présidence de l'Université à leurs demandes.

Pour vous renseigner sur les Journées Portes Ouvertes, vous pouvez consulter jpo.univ-tours.fr



Une soixantaine de licenciements dans le groupe Intermarché à Noyant-en-Touraine...

Selon nos confrères de la Nouvelle République, la base logistique d'Intermarché situé à Noyant-en-Touraine va connaître une vague de licenciements sans précédents. La faute à une nouvelle stratégie de l'enseigne pour son pôle logistique. Une cinquantaine de personnes seraient ainsi licenciées, tandis qu'une dizaine d'autres travaillant dans un autre service connaitraient le même sort. Dans le même temps, l'enseigne recréerait une 20aine d'emplois de caristes et préparateurs qui seront proposés aux employés perdant leur emploi.

Réunion publique au Sanitas sur la rénovation du quartier...

La Métropole organise une réunion publique au centre de vie du Sanitas (Place Neuve) ce vendredi soir à 18h pour informer les habitants sur l'avancée du projet de rénovation du quartier dans le cadre de l'ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). Une réunion en présence de Christophe Bouchet, le maire de Tours, de Wilfried Schwartz, le vice-président de Tours Métropole en charge du projet, mais aussi de Corinne Orzechowski la Préfète d'Indre-et-Loire qui représentera l'Etat.

Génération-s lance sa campagne pour les Européennes...

Le mouvement politique lancé par Benoit Hamon lance sa campagne pour les Européennes. Ce mardi à Paris ont été présentés les 30 premiers candidats pour ces élections. Parmi-elles, on retrouve Ouassila Soum, ancienne membre du Parti Socialiste et élue à Saint-Pierre-des-Corps. En Touraine, Génération-s revendique une centaine de membres dont des anciens socialistes mais aussi des personnes n'ayant jamais adhéré auparavant à des partis.

Aroo Arena rouvre ses portes ce week-end

Fans de Ninja-Warrior ou de Koh Lanta, ou simplement adeptes de l'effort physique, le parc Aroo Arena est fait pour vous. Nous vous en parlions l'an dernier, Aroo Arena c'est un parcours d'obstacles fixes installé à Saint-Cyr-sur-Loire qui a ouvert ses portes en 2018 dans un parc de 6 hectares. Informations et réservations sur www.Aroo-arena.fr

Signes des Temps à La Boite à Livres...

"Signes des Temps" c'est une chronique hebdomadaire sur 37 degrés. C'est aussi un livre issu de ces chroniques sorti en décembre dernier. Un livre pour lequel Laurent Geneix son auteur sera en dédicace ce samedi 02 mars à la librairie La Boite à Livres, rue Nationale à Tours.

Le Tours FC en déplacement à Pau...

Trois jours après sa rechute à Chambly (défaite 3-0), le Tours FC se déplace à Pau, un concurrent direct dans la course au maintien ce vendredi soir. Les Tourangeaux tacheront de ramener un résultat salutaire pour le classement du championnat de Nationale 1 où ils pointent actuellement à une triste 15e place, loin des espoirs de remontée du début d'année.