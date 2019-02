TVB : Défaite sévère pour le dernier match de Ligue des Champions

Les photos d'Info-Tours.fr.

La campagne de Ligue des Champions 2018/2019 du TVB avait plutôt bien commencé avec la victoire en Turquie à Izmir... Après la défaite contre l'ogre Pérouse à domicile, l'espoir restait encore permis par les hommes de Patrick Duflos avaient montré de la solidité... Mais depuis ça s'est compliqué.

Résultat : avant même d'affronter Moscou ce mercredi, Tours était déjà éliminé de la compétition. C'était quasiment fait depuis la défaite en Italie, et définitivement confirmé après le revers contre Izmir à domicile il y a deux semaines.

Face aux Moscovites qui les avaient battus 3-0 dans la capitale russe, les Tourangeaux n'ont même pas réussi à relever la tête et sortir avec les honneurs. Très efficaces en championnat, on les a clairement vus en dessous. Malgré leur résistance en fin de rencontre avec une tentative de reprendre la main, ils ont perdu en 3 sets (23-27, 17-25 et 31-33).

Reste donc le championnat et la Coupe de France... Pour la Ligue A, ça se passe dès dimanche 17h contre Rennes. Toujours à Grenon.

Les photos de Tours-Moscou par Philippe Maitre :