Manifestation contre la loi anticasseurs ce jeudi à Tours

A l'appel des syndicats FO et CGT.

Votée en urgence par le parlement en réaction aux débordements dans les manifestations de Gilets Jaunes, la loi anticasseurs - en tout cas surnommée ainsi - prévoit plusieurs dispositions comme la possibilité d'interdire certains individus de manifestation en amont des rassemblements ou l'interdiction de défiler le visage masqué, même partiellement.

La CGT et FO en Indre-et-Loire "dénoncent cette répression d'un gouvernement qui agit par peur et sans aucune légitimité populaire." Les deux syndicats appellent à un rassemblement ce jeudi 28 février à 17h45 Place Jean Jaurès, devant le Palais de Justice.

"La loi dite est un élément de plus vers cette dérive autoritaire du gouvernement. Cette loi contient de graves dispositions attentatoires à la liberté et à la démocratie comme le fichage des manifestants, l’interdiction préventive individuelle de manifester, un périmètre de sécurité autour des manifestations, l’alourdissement des peines… Nous ne pouvons pas accepter une telle remise en cause, une telle restriction de nos droits. Le « Grand Débat National » tel qu’il est voulu par le Président Macron est un véritable enfumage, qui doit lui permettre au final de conforter toutes ses orientations politiques et ses réformes.

Ce n’est pas cela qui nous fera céder sur les revendications portées par nos organisations syndicales et reprises très souvent dans les manifestations récentes (hausse des salaires, défense du service public, défense de la Sécurité sociale, annulation de la CSG, réforme fiscale…)" indiquent la CGT et FO dans un tract appelant à la manifestation.