StorieTouraine : records météo battus en Indre-et-Loire, nouvelle dégradation de la qualité de l’air, l’ultime match du TVB en Ligue des Champions…

Et un match des handballeuses de Chambray en Franche Comté.

Pour un point rapide mais complet sur l’actualité tourangelle, demandez la StorieTouraine mise à jour dès que nécessaire.

Cambriolages...

Selon les gendarmes d'Indre-et-Loire il y a eu 5 cambriolages ce mercredi matin sur le secteur Monnaie / Auzouer-en-Touraine / Villedomer, et ce entre 8h et 12h.

Météo…

Comme Météo France l’indiquait en début de semaine sur notre site, il y avait une chance pour que la température grimpe plus haut que le record de 1990 ce mercredi… Résultat : 22°1 à Tours, 23°9 au Grand-Pressigny, 22°9 à Savigné-sur-Lathan… Et cela fait dix jours que les températures de l’après-midi sont au moins de 17° ce qui est également bien différent des moyennes de saison. L’ensoleillement est également équivalent au record de 1975 (166h). Néanmoins dès ce jeudi retour de la grisaille et nette chute du thermomètre.

Pollution…

Alors que la région parisienne a mis en place la circulation différenciée ce mercredi pour cause de pollution (idem à Lille), avec interdictions de circulation pour les véhicules les plus polluants, la Touraine observe également une dégradation de la qualité de l’air. Indice 6/10 ce mercredi selon l’association Lig’Air qui la mesure et même 7 dans l’agglo de Tours. Avec l’arrivée d’une perturbation et la baisse des températures jeudi la situation devrait néanmoins s’améliorer.

Travaux…

La mairie d’Amboise annonce un chantier pour du coulage de béton au n° 6 rue du général Foy ce vendredi 1er mars 2019 de 8h à 18h, la circulation sera interdite rue du général Foy, entre le quai des Marais et la place Richelieu. Une déviation sera mise en place par les rues suivantes :

Pour les véhicules venant de la place Michel Debré : rue Victor Hugo, rue du Clos Lucé, avenue Léonard de Vinci direction le centre-ville. Pour les véhicules venant de la place Richelieu : place Richelieu, rue Joyeuse, rue d'Orange, rue Jean-Jacques Rousseau, quai du Général de Gaulle, rue François 1er.

L'accès au parking des Tanneurs restera libre, précise la mairie.

Trafic…

Ce mercredi le tram de Tours a ponctuellement été interrompu suite à une intervention des pompiers. Le trafic a repris vers 14h30.

Hommage…

On a appris mardi le décès de Robert Collet, président de l’association Touraine Portugal depuis 1998. « Passionné par le Portugal il était toujours à l’initiative de conférences, d’expositions de concerts de grandes qualités pour faire découvrir son deuxième pays de cœur aux Tourangeaux. Il était également auteur de l’ouvrage Portugais en Touraine : de 1930 à aujourd’hui qui revenait sur les raisons et les conditions de cette émigration, leur adaptation en France, leur attachement au pays d’origine et au pays d’accueil » a écrit le maire Christophe Bouchet.

Plainte...

La fin de soirée a été agitée pour le Tours FC à Chambly, juste après sa défaite 3-0 en match en retard de la 20ème journée de National... D'après la NR le club porte plainte après des incidents avec la sécurité du stade. L'entraîneur adjoint du club accuse un agent de sécurité de l'Oise extérieur au club de Chambly de l'avoir frappé.

Foot...

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, l'équipe U19 du Tours FC affrontera Toulouse le 17 mars à 14h30 en Haute-Garonne. En cas de qualification le club jouera la demi-finale à domicile.

Volley…

Match sans enjeu pour le TVB ce mercredi Salle Grenon. Les volleyeurs reçoivent Moscou pour leur dernier match de Ligue des Champions de la saison. Déjà éliminés après un enchaînement de défaites, ils auront tout de même à cœur de prendre une revanche sur les Russes qui les avaient dominés 3-0 à l’aller à l’extérieur malgré une rencontre serrée. Coup d’envoi à 20h.

Handball…

18ème journée du championnat de LFH ce mercredi avec un déplacement de Chambray à Besançon dès 20h. Les Tourangelles se doivent de faire un résultat après leur défaite de justesse contre Dijon il y a dix jours. De leur régularité dépendra leur présence aux play off. Mieux elles seront classées, plus elles seront avantagées pour ce tournoi de fin de saison.